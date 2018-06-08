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В PS Store началась распродажа «Время играть»
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В PS Store началась распродажа «Время играть» 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
С 8 по 18 июня Sony проводит масштабную распродажу игры, а также различных периферийных устройств.
С первого дня желающие приобрести консоль могут потратиться на особое издание системы PS4 — она выполнена в синем цвете и украшена знаменитыми логотипами PlayStation в золотом. В комплекте с системой вы получите два тематических беспроводных контроллера DualShock 4, сенсорные панели которых также украшены золотыми логотипами PlayStation. Эта особая PS4 выпущена в честь распродажи и будет доступна по специальной цене только одиннадцать дней.
А в самом магазине PS Store можно приобрести игры по сниженной цене, включая God of War, Far Cry 5, Gran Turismo Sport и другие.
Если вы хотите испытать удачу, то обратите внимание на конкурс, который проводит Sony на официальном сайте.
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