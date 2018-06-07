Зачем России столько золота?

Никого уже не удивляет, что последние шесть лет Россия распродавала казначейские облигации США , другое дело — активная скупка золота, которой занялся Путин в последнее время. Золотой резерв России находится в стране уже 39 месяцев. Иностранные СМИ по этому поводу пишут: «Кажется, Россия готовится к временам, когда доллар перестанет быть международной резервной валютой».

Однако больше всего поражает, что Россия недовольна темпами пополнения золотых запасов. Как стало известно из зарубежных изданий, российские золотодобывающие компании планируют удвоить объемы производства, благодаря чему страна станет второй в мире по добыче золота.

По словам заместителя гендиректора Института геотехнологий Михаила Лескова, сейчас по объемам золотодобычи Россия занимает третье место после Австралии Китая , но в ближайшие десять лет ситуация изменится. Увеличение объемов золотодобычи позволит России экспортировать его. По данным лондонской консалтинговой компании Metals Focus, в 2017 году Россия произвела 8,8 миллиона унций чистого золота, что составило 8,3% от мирового объема производства. Новые месторождения позволят за семь лет увеличить объемы добычи на 50%, а к 2030 году будет производиться около 8 миллионов унций.

Ранее в этом году российская государственная геологическая компания «Росгео» обнаружила в Башкортостане месторождение, с 900 тоннами золота и серебра. По предварительным подсчетам, запасы золота в данном месторождении составляют 87 тонн, а серебра — 787 тонн. За последние 20 лет добыча золота выросла в два раза. Союз золотопромышленников сообщает, что за последние десять лет в России было добыто 2189 тонн золота.

В стране находится несколько районов золотодобычи, включая самые перспективные в мире. Около Красноярска расположены два месторождения — Олимпиада и Благодатное, на Чукотке расположены одни из крупнейших месторождений — Купол и Двойное. Район реки Амур считается стремительно развивающимся центром золотодобычи, также город Иркутск обладает большим потенциалом в добыче ценного ресурса.

В марте этого года первые полосы многих газет освещали происшествие в Якутске . У самолета Ан-12, перевозящего золото, при взлете случайно открылись дверцы грузового люка и три тонны слитков высыпались на землю. Всего на самолет было погружено 9,3 тонны золота и других драгоценных металлов. СМИ назвали это происшествие «самым дорогим в истории».

Хуанцзинь ван, Китай