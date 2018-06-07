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Рубль будет слабеть на умеренном негативе
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Рубль будет слабеть на умеренном негативе 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: ТАСС
Сегодня рубль имеет шанс ослабеть в рамках утренних торгов, полагает финансовый аналитик Борис Белкин.
При этом в ближайшей перспективе на национальную валюту вновь начнет оказывать влияние нефть, а, точнее, данные по добыче черного золота в США, которая за последний год выросла, не только превысив эффект от ее сокращения в формате ОПЕК+, но и последний — от сокращения добычи в Венесуэле.
Впрочем, определенная поддержка рубля тоже присутствует. С одной стороны, от того, что доллар несколько слабеет на внешнем рынке. И с другой — в плюс играют аукционы Минфина по размещению ОФЗ, которые пользуются стабильным высоким спросом.
А вот к концу недели на рынок начнет оказывать влияние ожидание заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России, на которых будут приняты решения по ставкам.
Вчера рубль практически не изменил курс в рамках утренних торгов, ослабев к доллару, например, всего на 1 копейку, однако к вечеру ситуация на рынке немного поменялась — национальная валюта начала крепнуть к валюте Нового Света и продолжила слабеть к евро. При этом причиной первого тренда стали опасения игроков насчет возможного введения Европой пошлин на товары из США. А второй тренд, по евро, возник из-за снижения опасений вокруг политической ситуации в Италии.
Официальный курс доллара на сегодня, 7 июня, составляет 62 рубля 1 копейку (укрепление на 3 копейки). За один евро дают 72 рубля 86 копеек (укрепление на 35 копеек).
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