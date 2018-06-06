HTC делает ставку на ИИ и виртуальную реальность

Компания HTC, которая испытывает серьезные проблемы на рынке смартфонов, намерена и дальше инвестировать в новые передовые технологии, такие как виртуальная (VR) и дополненная реальности (AR), искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей и сети пятого поколения (5G). По словам топ-менеджмента HTC, компания также заинтересована во внедрении блокчейна и готова к запуску своего первого смартфона, использующего эту технологию. Речь идет о девайсе под кодовым именем Exodus — новое устройство будет поддерживать «множество блокчейн-протоколов», таких как биткоин, Ethereum, Lightning Network и Dfinity. Устройство на базе операционной системы Android будет иметь предустановленный универсальный криптовалютный кошелек, а также «защищенный аппаратный анклав», обеспечивающий безопасность данных. Соучредитель и председатель корпораций HTC Шер Вонг также отметила, что концепция HTC называется Vive Reality и заключается в тесной интеграции различных технологий, включая VR, AR, ИИ и 5G, чтобы пользователи могли естественным путем взаимодействовать с виртуальными средами.HTC старается следовать трендам в отрасли виртуальной реальности на автономные устройства — в конце прошлого года компания выпустила шлем Vive Focus, не требующий подключения к внешнему источнику. Исследовательская компания Digitimes Research сообщает, что беспроводные автономные VR-гаджеты становятся более развитыми и не требуют подключения к высокопроизводительным компьютерам, поэтому такое оборудование будет дешеветь за счет выхода проводных моделей виртуальной и смешанной реальности, которые, скорее всего, не будут пользоваться спросом.

Для HTC рынок VR-устройств привлекателен не только из-за растущего числа пользователей-геймеров, но и из-за спроса со стороны корпоративных пользователей. Производительность решений виртуальной и дополненной реальности повышается, что, к примеру, позволяет архитекторам работать с объемными интерактивными моделями чертежей при проектировании зданий, инженерам — с 3D-прототипом двигателя, а медикам — с моделями органов человека во время операций. Исследователи отмечают, что от развития рынка VR и AR выиграют сферы производства и дизайна, здравоохранения, транспорта и розничной торговли. Прогнозируется, что в 2021 г. мировые поставки аппаратов AR и VR для коммерческих нужд будут измеряться 38,3 млн штук. Исследователи ожидают, что в 2017 г. совокупный объем мирового рынка дополненной и виртуальной реальности достигнет $13,9 млрд, увеличившись на 130,5% по сравнению с показателем годичной давности. Что касается смартфонов, то, по мнению Вонг, они, скорее всего, изменятся внешне, но продолжат играть важную роль в новой экосистеме. Мобильные устройства нужны, поскольку высокоскоростная передача данных и пограничные вычисления наряду с 5G-сетями будут способствовать созданию больших объемов контента в режиме реального времени, добавила она. "Смартфоны могут стать совершенно непохожими на эти прямоугольники, которые мы знаем и любим. Думаю, что они примут другие формы, потому как 5G снизит потребность в высокой производительности конкретного устройства", — заявила Вонг. Финансовое положение тайваньской компании не из лучших — HTC в недавнем отчете сообщила о рекордном квартальном убытке и почти 30-процентном снижении выручки. В заключительной четверти 2017 года чистый убыток HTC после уплаты налогов достигли 9,81 млрд тайваньских долларов ($336,8 млн), что стало крупнейшим убытком по итогам трехмесячного периода за всю историю компании. Также HTC зарегистрировала операционный убыток в размере 9,6 млрд тайваньских долларов ($329,5 млн) и отрицательную операционную маржу в -60,8%. Консолидированная выручка HTC в декабре-октябре 2017-го сократилась на 30,8%, до 15,7 млрд тайваньских долларов (около $540 млн). В числе причин убытков называют усиление рыночной конкуренции, неудачный продуктовый ассортимент, тенденцию к снижению цен на смартфоны и списание средств из-за обесценивания активов. Эксперты отмечают, что нынешний убыток уже одиннадцатый по счету для компании, ранее входившей в число ведущих мобильных вендоров мира. За последние годы HTC существенно сократила свой бизнес, сместив внимание в сторону устройств виртуальной реальности. В январе 2018 года HTC закрыла сделку с Google на сумму в $1,1 млрд, в рамках которой команда из 2 тысяч сотрудников, занятая разработкой смартфонов Pixel, была передана американской корпорации. Чистый убыток HTC по итогам 2017 года достиг 16,9 млрд тайваньских долларов ($580 млн) или 20,58 тайваньского доллара в расчете на акцию. Сумма потерь вдвое превышает капитал компании в размере 8,2 млрд тайваньских долларов ($281,6 млн), сказано в документе, который HTC предоставила Тайваньской фондовой бирже. Тревогу вызывает тенденция к увеличению убытков. По имеющимся сведениям, в 2016 году чистые потери HTC составили 10,56 млрд тайваньских долларов, а в 2015-м — 15,53 млрд тайваньских долларов. В сумме за последние три года компания понесла убыток в размере 43 млрд тайваньских долларов ($1,5 млрд). Согласно данным HTC за январь и февраль 2018 года, ее продажи продолжают сокращаться. За первые два месяца компания выручила лишь 6,01 млрд тайваньских долларов ($206 млн), что более чем на 35% ниже показателей годовой давности.