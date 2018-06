Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения

Рынок коллективных инвестиций установил новые рекорды по привлечению частных инвесторов. Объем поступлений в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в мае достиг 15,3 млрд руб.

Этот результат на 1,3 млрд руб. выше показателя апреля и почти на 0,6 млрд руб. больше рекорда, установленного в марте.

Инвесторы бросились вкладываться не во все ПИФы подряд, а конкретно в ПИФы облигаций, и это совершенно правильная тактика, подтверждает гендиректор компании Hamster Invest Петр Салтыков

"ПИФы облигаций в России сейчас являются самым привлекательным инвестиционным инструментом. Их доходность на несколько процентов выше банковских депозитов, а риски вложений минимальны", — сказал он «Ридусу».

ПИФ — благородное дело

Например, за первые пять месяцев текущего года некоторые паевые инвестиционные фонды показали доходность 9 — 18% (данные Сбербанка ), в то время как депозиты того же Сбербанка не превышают 5% годовых.

Премия в таких размерах способна погасить страхи даже самых осторожных инвесторов; но в случае с ПИФами облигаций — в отличие от ПИФов акций — речь о каком-то риске вообще не идет, уверяет эксперт.

"ПИФ акций — это, для наглядности, как автопарк, в котором есть и гоночные болиды, и велосипеды. Как поведут себя акции конкретного предприятия — предсказать сложно. Какие-то подешевеют, какие-то выстрелят. ПИФ предполагает, что среднее арифметическое окажется выше ноля, но предчувствия могут обманывать даже профессиональных финансистов", — объясняет он.

Иностранцам вход запрещен

ПИФы же облигаций, или фондов — это «автопарк», в котором сосредоточены государственные бумаги (например, ОФЗ), и показать отрицательный результат такие фонды могут только, как объявляют в самолетах, in the unlikely event of landing on water: в данном случае, суверенного дефолта, который каждый год точно не происходит.

"В отличие от акций компаний, которые очень чувствительны к внешней конъюнктуре, санкциям и т. д., рынок облигаций полностью внутренний, изолированный от глобальной «погоды». Кстати, это одна из причин, почему все инвесторы в ПИФы облигаций — российские резиденты. Иностранцам инвестировать в них очень сложно по процедуре", — говорит Салтыков.

Таким образом, результаты мая подтвердили тренд последних месяцев — перевод инвесторами денег в ПИФы облигаций, как в самый надежный — в финансовом и геополитическом смыслах — инструмент сбережения и получения дохода.

Вера города берет

Инвесторы повысили интерес не только к ПИФам облигаций, но и к фондам акций, уточняет аналитик БКС-Эксперсс Иван Копейкин

"Каких-то объективных объяснений росту интереса к такому рискованному инструменту, которые можно просчитать на калькуляторе, не существует. Этот всплеск основан полностью на ожиданиях инвесторов, что после затяжного периода снижения курса акций вот-вот должен начаться отскок. Что он произойдет — далеко не факт. Но вера инвесторов в то, что это должно случиться, сама по себе может рост акций подтолкнуть", — сказал он «Ридусу».

Кроме того, добавляет аналитик, основная масса покупателей паев в фондах акций — это физические лица, очень склонные к эмоциональным поступкам.