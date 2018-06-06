Китайцы захватили российский рынок планшетов

Российский бренд Irbis, ранее являвшийся лидером по продажам на отечественном рынке планшетов, в этом году получил сокрушительный удар со стороны конкурентов и откатился сразу на пятую строку. Лидером же стала китайская компания Huawei. По данным «М. Видео», «Эльдорадо» и «Связного» по итогам первого квартала текущего года, компания продала в 2,5 раза больше планшетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате Huawei сумела захватить почти четверть российского рынка. Всего в первом квартале 2018-го в нашей стране было реализовано около 780 00 планшетных компьютеров на общую сумму более 7,7 млрд руб. В пятерку лидеров также попали бренды Samsung, Prestigio и Lenovo.

Фото: Huawei