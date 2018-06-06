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Банк ДельтаКредит улучшил условия по ипотечному кредиту
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Банк ДельтаКредит улучшил условия по ипотечному кредиту 

Банки.ру 6 июня 2018
Теперь для оформления ссуды заемщику потребуется внести минимум 25% (ранее — 30%) собственных средств от стоимости гаража.
Процентная ставка по-прежнему находится в интервале от 9,75% до 10% годовых и может быть снижена на 0,5 п. п. /1 п. п. /1,5 п. п. при оплате заемщиком добровольной комиссии в размере 1%/2,5%/4% от суммы кредита соответственно.
Продуктовый виджет
Максимальный срок займа был увеличен до 25 лет (ранее — 10 лет). Сумма кредита варьируется от 600 тыс. рублей до 3 млн рублей в Москве и Московской области, и от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей в других регионах.
«Данные процентные ставки действуют для заемщиков, которые оформляют личное, титульное или имущественное страхование. В зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется, процентная ставка по кредиту может быть увеличена на 1—4 процентных пункта (при отсутствии титульного страхования на 1 п. п., личного или имущественного — 1,5 п. п.)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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