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Teslа перейдет на автономную систему управления
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Россия может "потерять" известного юмориста

Teslа перейдет на автономную систему управления 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Компания Tesla через два месяца хочет обновить программное обеспечение системы Autopilot до «Версии 9». Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
— Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С «Версией 9» наши машины станут полностью автономными, — написал он на сайте Tesla.
Однако никаких подробностей о системе, использующейся на самоуправляемых автомобилях, Маск пока не представил.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Илон Маск может лишиться компании по производству электрокаров, поскольку новые акционеры выразили желание его уволить.
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