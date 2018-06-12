Teslа перейдет на автономную систему управления

Компания Tesla через два месяца хочет обновить программное обеспечение системы Autopilot до «Версии 9». Об этом рассказал глава компании Илон Маск

— Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С «Версией 9» наши машины станут полностью автономными, — написал он на сайте Tesla.

Однако никаких подробностей о системе, использующейся на самоуправляемых автомобилях, Маск пока не представил.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Илон Маск может лишиться компании по производству электрокаров, поскольку новые акционеры выразили желание его уволить.