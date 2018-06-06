Мадуро заявил о попытках США проникнуть в руководство нефтяной отрасли Венесуэлы 

ТАСС: последние новости

Россия с 6 июня возобновляет импорт картофеля из ряда регионов Египта

WSJ: эксперты прогнозируют цену нефти марки Brent выше $70 за баррель в течение года

Мосбиржа: объем торгов на рынке облигаций в мае вырос почти на 40%