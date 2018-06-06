Мадуро заявил о попытках США проникнуть в руководство нефтяной отрасли Венесуэлы 

ТАСС, 6 июня. Коррупционный скандал в нефтяной промышленности Венесуэлы, разразившийся в 2017 году, связан с попытками США проникнуть в ее руководство. Об этом заявил во вторник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщил сайт телеканала Telesur.
"У меня есть серьезные доказательства, подтверждения того, что имел место процесс внедрения, просачивания, посредством коррупции посольства США на ключевые посты в нефтяной промышленности, чтобы управлять стратегической информацией и влиять на ключевые процессы в индустрии", — сказал глава государства. По его словам, подтверждения этому можно найти в рассекреченных документах Госдепартамента и ЦРУ США.
В ходе расследования коррупционных преступлений в государственной нефтегазовой компании PDVSA власти взяли под стражу десятки ее бывших руководящих сотрудников. В 2017 году были задержаны экс-президенты PDVSA и бывшие министры нефтяной промышленности Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес, а также группа руководителей Citgo — американского подразделения PDVSA. Нефтяная отрасль имеет стратегическое значение для экономики южноамериканского государства.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Венесуэле в апреле этого года упала до 1,42 млн баррелей в сутки — минимального значения с начала 1950-х годов. При этом до конца года суточная производительность в стране может упасть еще на несколько сотен тысяч баррелей, полагают эксперты МЭА.