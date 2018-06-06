В Бразилии проведут консультации по частоте корректировки цен на топливо

МЕХИКО , 6 июн — РИА Новости . Национальное агентство нефти, газа и биотоплива (ANP) Бразилии намерено провести общественные консультации относительно частоты изменения цен на топливо, сообщил регулятор.

Консультации состоятся с 11 июня по 2 июля.

Цены на топливо стали ранее причиной забастовки дальнобойщиков, практически парализовавшей движение в стране на несколько дней. Водители требовали изменения принципов ценообразования и отставки главы государственной Petrobras. В результате президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей и снизил цены на дизельное топливо. Позже глава Petrobras Педро Паренту подал в отставку.