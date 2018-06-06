Выгода стран Центральной Азии от сотрудничества по воде может составить до 4 млрд долларов в год — эксперт

Ташкент, 5 июня / Синьхуа / — Страны Центральной Азии при сотрудничестве в решении водных и экологических вопросов смогут дополнительно получать более 4 млрд долларов в год. Об этом сегодня заявил исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев в ходе церемонии открытия Центральноазиатского международного экологического форума /ЦМЭФ-2018/. По его словам, укрепление регионального сотрудничества позволит решить проблемы снижения сельскохозяйственной продуктивности, повышения стоимости энергоресурсов и ограничения доступа к международному финансированию. Работа ЦМЭФ продлится до 8 июня. —0—