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Выгода стран Центральной Азии от сотрудничества по воде может составить до 4 млрд долларов в год — эксперт
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Выгода стран Центральной Азии от сотрудничества по воде может составить до 4 млрд долларов в год — эксперт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 5 июня /Синьхуа/ — Страны Центральной Азии при сотрудничестве в решении водных и экологических вопросов смогут дополнительно получать более 4 млрд долларов в год. Об этом сегодня заявил исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев в ходе церемонии открытия Центральноазиатского международного экологического форума /ЦМЭФ-2018/.
По его словам, укрепление регионального сотрудничества позволит решить проблемы снижения сельскохозяйственной продуктивности, повышения стоимости энергоресурсов и ограничения доступа к международному финансированию.
Работа ЦМЭФ продлится до 8 июня. —0—
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