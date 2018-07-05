Назван основной риск для рубля

Аналитики назвали основной риск для рубля

Основной угрозой для позиций рубля в ближайшее время будет отток капитала с развивающихся рынков из-за протекционистских мер США в рамках торговых войн, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Сдерживающее влияние на курс окажет и по-прежнему большой объем покупок иностранной валюты Минфином. Впрочем, серьезных движений по рублю до конца этой недели эксперты не ожидают. 6 июля должны вступить в силу взаимные торговые ограничения между США и Китаем — они подразумевают ввод пошлин на ряд товаров.

В частности, объем китайских товаров, на которые США намерены ввести пошлины, оценивается в 34 миллиарда долларов. Также в июне США заявили о введении пошлин на алюминий и сталь из Евросоюза, Канады и Мексики, Еврокомиссия в ответ объявила о введении пошлин на ряд американских товаров. Позднее президент США Дональд Трамп анонсировал следующий шаг в торговой войне — 25-процентные пошлины на европейские автомобили, если ЕС не снимет торговые ограничения для американских поставщиков.

Фактор обострения торговых отношений между США, Китаем, ЕС и рядом других стран оказывает негативное влияние на мировые рынки, в том числе провоцируя распродажу рисковых активов, говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

"На развивающихся рынках это отражается в первую очередь через ослабление национальных валют", — добавляет она.

Торговые войны сопровождаются валютными, поэтому основной риск для рубля исходит именно из этой области, соглашается ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Одновременно нефть торгуется вблизи отметки 78 долларов за баррель Brent — поддержку ценам оказывают данные по снижению запасов нефти в США, а также решение ОПЕК нарастить квоты на чуть меньший объем, чем ожидал рынок, продолжает Желаннова.

"Недавние новости о блокировке портов в Ливии и сокращении добычи в Иране из-за санкций США также не дают котировкам черного золота снижаться. Высокие цены на нефть оказывают существенную поддержку курсу рубля", — отмечает аналитик.

При этом в условиях низкой летней ликвидности фактором давления на рубль остаются покупки иностранной валюты на внутреннем рынке российским Минфином, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Александр Тараскин.

Накануне Минфин объявил о сумме июльских покупок валюты — это 347,7 миллиарда рублей. Таким образом, закупки валюты в резервы остаются весьма крупными, поскольку рекорд по их величине принадлежит июню, когда ведомство приобретало валюту на 379,7 миллиарда рублей. В мае Минфин покупал валюты на 322,8 миллиарда рублей.

Курс доллара двигается в диапазоне 61-64 рубля с середины апреля, и пока нет оснований рассчитывать на пересечение этих границ, говорит Желаннова. Сегодня и до конца недели сильные движения в паре "рубль-доллар" маловероятны, считает Тараскин. По его прогнозу, в четверг и пятницу курс доллара будет пребывать в диапазоне 62,5-64,3 рубля. Существенных движений в рубле в четверг не предвидится, соглашается Кочетков. По его прогнозу, рубль будет торговаться в узком диапазоне 62,75-63,75 за доллар.