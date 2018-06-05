Попытку гражданина Армении незаконно ввезти в РФ почти 39 тыс. долл. пресекли на Шереметьевской таможне

Гражданин Армении , прилетевший рейсом из Дубая Москву , пытался незаконно ввезти в Россию почти 39 тыс. долл., сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) на «зеленом коридоре» остановили 31-летнего гражданина Республики Армения, прилетевшего из Дубая. На вопрос инспектора о наличии денежных средств пассажир заявил, что имеет при себе 40 тыс. долл. Однако к осмотру предъявил 48 тыс. 841 долл.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что из общей суммы наличных денежных средств незаконно перемещены 38 тыс. 841 долл., что по курсу Центробанка РФ составило 2 млн 416 тыс. 127 руб.

«По окончанию таможенного контроля пассажиру было возвращено под расписку 10 тыс. долл. — сумма, разрешенная к перемещению без обязательного таможенного декларирования в письменной форме. В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных, совершенное в крупном размере»)», — отмечается в сообщении.