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Попытку гражданина Армении незаконно ввезти в РФ почти 39 тыс. долл. пресекли на Шереметьевской таможне
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Попытку гражданина Армении незаконно ввезти в РФ почти 39 тыс. долл. пресекли на Шереметьевской таможне 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Гражданин Армении, прилетевший рейсом из Дубая в Москву, пытался незаконно ввезти в Россию почти 39 тыс. долл., сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) на «зеленом коридоре» остановили 31-летнего гражданина Республики Армения, прилетевшего из Дубая. На вопрос инспектора о наличии денежных средств пассажир заявил, что имеет при себе 40 тыс. долл. Однако к осмотру предъявил 48 тыс. 841 долл.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что из общей суммы наличных денежных средств незаконно перемещены 38 тыс. 841 долл., что по курсу Центробанка РФ составило 2 млн 416 тыс. 127 руб.
«По окончанию таможенного контроля пассажиру было возвращено под расписку 10 тыс. долл. — сумма, разрешенная к перемещению без обязательного таможенного декларирования в письменной форме. В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных, совершенное в крупном размере»)», — отмечается в сообщении.
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