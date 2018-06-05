Китай проверяет производителей DRAM из-за роста цен

Фото: EPA/HYNIX SEMICONDUCTOR/HO Пекин подозревает компании в ценовом сговоре, поскольку цены на DRAM-чипы резко выросли, рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что это первое подобное расследование, инициированное Китаем.

По словам аналитиков, рост стоимости чипов отрицательно повлиял на многих производителей электроники, причем китайские производители оказались в числе наиболее пострадавших, поскольку они работают с меньшей прибыльностью, чем их конкуренты.

Высокопоставленный чиновник правительства Южной Кореи заявил, что Samsung и SK Hynix отрицают обвинения в ценовом сговоре.

Все три компании сообщили, что чиновники из Государственного управления по регулированию рынка КНР недавно посетили их офисы. Пресс-секретарь Samsung сказал, что компания сотрудничает с китайскими властями, но не стал раскрывать подробностей.

Цены на DRAM-чипы выросли более чем вдвое за два года, поскольку серверы, игровые ПК и устройства для майнинга криптовалют требуют больше мощности для обработки больших объемов данных.

Исследовательская фирма Gartner прогнозирует, что в этом году средняя цена продажи DRAM-чипов вырастет на 14,8%.

Хотя Китай вкладывает значительные средства в развитие своей зарождающейся индустрии чипов, в настоящее время он является крупнейшим импортером микросхем памяти. По данным исследовательской фирмы Trendforce, Китай потребляет 20% производящихся в мире чипов DRAM.

Сфера производства DRAM часто привлекала внимание регуляторов во всем мире в связи с подозрениями в ценовом сговоре, поскольку южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix Inc и американская Micron Technology контролируют 96% рынка.

По данным Trendforce, рыночная доля Samsung в I квартале составила 44,9%, SK Hynix — 27,9%, Micron — 22,6%.

В апреле против компаний был подан коллективный иск от имени потребителей США , в котором утверждалось, что производители сговорились поднять цен на DRAM.

Как сообщали «Вести. Экономика», по данным аналитической компании IC Insights, в I квартале Samsung Electronics укрепилась в звании лидера мирового рынка чипов. По итогам квартала продажи чипов обеспечили Samsung доход в размере $19,4 млрд, что на 43% больше показателя годовой давности. Специалисты связывают успехи Samsung с продолжающимся бумом на рынке микросхем памяти DRAM и NAND flash. Доля этой продукции в полупроводниковой выручке Samsung за последний год увеличилась на 6%.

Трое крупнейших поставщиков микросхем памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — в I квартале нарастили продажи более чем на 40% в годовом исчислении.