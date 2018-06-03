Ещё
В Турции в 2020 году начнут производить отечественные автомобили‍
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции в 2020 году начнут производить отечественные автомобили‍ 

Твое авто 3 июня 2018
Эта компания создавалась на территории Турции и станет первой, которая будет производить первые отечественные машины.
Создавалась компания Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret с участием таких компаний как Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell и Zorlu Holding, а координирует проект Министерством науки, промышленности и технологий и Союзом торговых палат и товарных бирж (TOBB) Турции, пишут «РИА Новости».
К разработке автомобиля уже приступили и планируется, что первый прототип выйдет уже в 2019 году, а его продажи стартуют в 2021 году. Автомобиль будет предлагаться не только на местном рынке, но в других странах.
Это неполный текст новости
Твое авто: последние новости
Названы цены на новый кроссовер Hyundai Kona Electric Серийный выпуск внедорожников Haval в России начнется в 2019 году В Москве запустили сервис аренды автомобилей по подписке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»149
В Донбассе погиб брат Гонгадзе102
Поклонская ответила на обвинения в безумии161
Банки получили право блокировать карты россиян187
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение