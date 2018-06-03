В Турции в 2020 году начнут производить отечественные автомобили‍

Эта компания создавалась на территории Турции и станет первой, которая будет производить первые отечественные машины.

Создавалась компания Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret с участием таких компаний как Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell и Zorlu Holding, а координирует проект Министерством науки, промышленности и технологий и Союзом торговых палат и товарных бирж (TOBB) Турции, пишут «РИА Новости»

К разработке автомобиля уже приступили и планируется, что первый прототип выйдет уже в 2019 году, а его продажи стартуют в 2021 году. Автомобиль будет предлагаться не только на местном рынке, но в других странах.

Это неполный текст новости