Газпром заполнит рынок чужим газом

Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии, и зачем ему такое сотрудничество?

Индийская государственная нефтегазовая компания Gail получила в понедельник первую партию СПГ от Газпрома по долгосрочному контракту, заявил в своем Twitter министр энергетики Индии Дхаремндра Прадхан.

По словам министра, Gail по контракту с Gazprom Marketing & Trading намерена приобретать 2,85 млн тонн СПГ в год. «Также вызывает удовлетворение, что Газпром и Gail ранее внесли поправки в контракт о поставках СПГ, увеличив объемы закупок и изменив цены. На более поздних этапах это позволит Индии импортировать газ и с проекта „Ямал СПГ“, — подчеркнул министр.

Контракт между индийской компанией и Газпромом был подписан еще в 2012 году. По нему предполагалось поставлять 2,5 млн тонн СПГ в год через пять-шесть лет. Потом стороны, правда, переписали условия, увеличил объем поставок до 3,5 млн тонн и продлив срок с 20 до 23 лет. В первые три года объем поставок будет постепенно наращиваться. При этом, цены на СПГ будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а не к ценам на нефть на терминалах в Индии

Таким образом, Россия открыла для себя новый перспективный рынок для газовых поставок — индийский, где растет спрос на газ. На самом деле, первую партию СПГ на индийский рынок поставила в марте 2018 года трейдинговая „дочка“ Новатэка , и это был газ, произведенный на Ямале-СПГ.

А вот откуда трейдерская „дочка“ Газпрома взяла СПГ для поставок в Индию? Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что этот СПГ может быть не российского производства. По его мнению, Газпром скупает его на свободном рынке и перепродает Индии. То есть это мог быть СПГ из Катара или Австралии , или любой другой страны (страна происхождения топлива не раскрывается).

Схемы продажи СПГ отличаются от продажи трубопроводного газа. Например, первый танкер с СПГ с „Ямала СПГ“ оказался в итоге в США . Когда он вышел из порта Сабетта, то был перекуплен малазийской компанией Petronas, которая отправила его в Великобританию , где этот газ выкупила французская Engie. Французы тут же загрузили его в другой танкер и отправили в Бостон. „Такие сложные схемы поставки СПГ становятся нормой для международного рынка. Поэтому Газпром, скорее всего, и не рассчитывает, что будет поставлять в Индию СПГ российского происхождения. Это будут трейдерские поставки“, — считает эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.

Но зачем Газпрому продавать не российский, а чужой газ?

»Как государственная компания ты должен действовать в интересах основного собственника. А интересы государства в том, чтобы компания развивала добычу в России и продавала российский газ», — говорит Юшков.

Возможно, шесть лет назад, когда только подписывался долгосрочный контракт с Индией, Газпром предполагал использовать все-таки собственную ресурсную базу. Это мог быть газ, например, со Штокманского месторождение, судьба которого решалась как раз в то время. Проект был заморожен еще до подписания контракта с Индией, но не заработал и после. Впрочем, газ со Штокмана хотели поставлять в США, потому что там цены на газ были огромные, но сланцевая революция внесла коррективы, считает Юшков. Скорее, Газпром рассчитывал продавать СПГ с завода «Владивосток СПГ» мощностью 10-15 млн тонн в год, но в 2015 году сроки его реализации были перенесены. Однако на фоне интереса со стороны АТР, Газпром в прошлом году перевел проект в рабочий статус. Изменится лишь формат СПГ-завода, это будет проект не крупнотоннажного, а среднетоннажного производства.

Иными словами, Газпрому не хватает собственного СПГ на выполнение долгосрочного контракта с индийской компанией. У Газпрома есть завод «Сахалин-2», но основная часть производимого на нем СПГ, идет по прямым контрактам в Японию Южную Корею . Газпромовскому трейдеру остается лишь около 1 млн тонн СПГ с этого завода, а этого мало для покрытия индийского рынка. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, он скупает СПГ либо на свободной рынке, либо у российских конкурентов.

Газпром как трейдер заключил контракт на закупку 2,5 млн тонн в год СПГ с «Ямал СПГ» (принадлежит частной компании «Новатэк») для перепродажи. Привязки к индийскому рынку по контракту нет, однако этот газ легко может попадать в Индию. Кроме того, трейдер Газпрома будет закупать все 1,2 млн тонн СПГ с проекта Cameroon FLNG в Центральной Африке, контракт на восемь лет. Так что теоретически Индия может получать как российский, так и африканский СПГ от Газпрома.

«Возможно, Газпром пытается таким образом развивать торговлю на свободном рынке, хочет показать, что он не только производитель газа, но и умелый продавец. И его трейдерские компании в основном успешные, в плюсе. Газпромовский трейдер сгенерирует выручку и через дивиденды выплаты достанутся государству. Но вряд ли там большие суммы», — рассуждает эксперт.

Но главная цель этих поставок все же в развитии российско-индийских отношений. У России есть несколько точек соприкосновения с Индией — строим для нее атомные станции и поставляем оружие. «Газпром пытается развивать взаимодействие в энергетике. Неважно, что СПГ он скупает с рынка, это все равно укрепляет связи. Это имидживый проект», — говорит Юшков.

К тому же растущий индийский рынок еще недавно потреблял совсем немного газа, в том числе из-за слабой электрификации страны и использования угля. Однако теперь они активно электрифицируются, и сразу стараются переходить на газ (а не уголь). Сейчас основной поставщик газа в Индию является Катар . Таким образом, Газпром пытается застолбить за собой новый рынок.

Индия, конечно, хотела бы получать трубопроводный газ, поэтому пытается затащить к себе многие газопроводы. Даже были идеи продлить трубопровод «Силы Сибири-2», который строится для поставок российского газа в Китай . Обсуждался также проект газопровода «Мир» из Ирана Пакистан , а также проект трубы ТАПИ из Туркменистана . «Однако Индия везде сталкивается с конкуренцией со стороны Китая, который переманивает трубы на себя. Проект нашей трубы через Центральную Азию или через Китай в Индию — это тоже фантастика. Во-первых, очень большая протяженность, себестоимость прокачки будет крайне высокой. Во-вторых, имеются риски. Если через Центральную Азию тянуть, то упираемся в Афганистан . Через Китай тянуть трубу, Пекин вряд ли согласится, ибо зачем Пекину развивать своего конкурента. Да и технически сложно строить на высокогорье», — говорит Игорь Юшков.

Поэтому трубопроводный газ из России до Индии вряд ли когда-либо доедет. Да и помогать развитию СПГ на индийском рынке, возможно, тоже не лучший вариант для России. «Мы строим там атомные станции, возможно, стоит сосредоточиться на этом, а также на поставках угля. Ведь атомные станции конкурируют с газовой генерацией на основе катарского СПГ. Получается межтопливная конкуренция», — говорит Юшков.

Однако Россия делает ставку на рост производства СПГ и его экспорта. Первый завод по крупнотоннажному сжижению газа появился в России в 2009 году в рамках проекта «Сахалин-2» (мощность 10,8 млн тонн в год). Второй завод — «Ямал СПГ» — был запущен только в декабре 2017 года. Мощность первой линии — 5,5 млн тонн. В итоге Россия может производить сегодня 16,3 млн тонн СПГ.

Однако в планах существенный рост мощностей через расширение существующих заводов, а также строительства новых — «Арктик СПГ» (Новатэк), «Балтийский СПГ» (Газпром), «Дальневосточный СПГ» и «Печора СПГ» ( Роснефть ). После запуска строящихся второй, третьей и четвертой линий «Ямал СПГ» к концу 2019 года суммарная мощность российских крупнотоннажных СПГ производств достигнет 28,2 млн тонн — это уже сопоставимо с действующими мощностями в Малайзии или в Индонезии , посчитали эксперты энергетического центра «Сколково» в своем докладе.

А к началу 2030-х годов производство СПГ в России может вырасти до 60-80 млн тонн, если все эти планы будут реализованы. Себестоимость производства СПГ в России, кстати, не сильно высокая. Австралийцы, например, имеют более высокие затраты на новых проектах. Да и рынки сбыта расположены недалеко от заводов. Проблемы в другом — отсутствие собственных технологий для крупнотоннажного производства и для транспортировки СПГ скупе с санкционными рисками.

Именно поэтому «Новатэк», например, пытается развивать собственные компетенции и наладить чисто российское производство по среднетоннажному сжиганию СПГ. Ведь какой смысл в экспорте СПГ, если большая часть стоимости вернутся за рубеж в виде платы за оборудование для его производства. Санкции на сферу СПГ пока не распространяются, но исключать их до конца уже тоже невозможно.