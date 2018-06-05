Корпорация Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу

Пекин, 4 июня / Синьхуа / — Компания Sony China Professional Solutions Group на сегодняшней пресс-конференции в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1.

Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 мм и вес около 349 г. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ — Компания Sony China Professional Solutions Group на сегодняшней пресс-конференции в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1.

Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 мм и вес около 349 г. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.