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Корпорация Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу
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Корпорация Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 4 июня /Синьхуа/ — Компания Sony China Professional Solutions Group на сегодняшней пресс-конференции в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1.
Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 мм и вес около 349 г. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.
Пекин, 4 июня /Синьхуа/ — Компания Sony China Professional Solutions Group на сегодняшней пресс-конференции в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1.
Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 мм и вес около 349 г. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.
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