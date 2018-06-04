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Греция ослабила контроль за движением капитала
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Греция ослабила контроль за движением капитала 

Банки.ру 21 час назад
Контроль за капиталом в Греции был ослаблен в понедельник. Согласно новым правилам, лимит снятия наличных средств из местных банков будет увеличен с 2,3 тыс. до 5 тыс. евро в месяц. Все бизнес-операции также упростятся, так как сумма денежных трансакций за рубеж увеличена вдвое — до 40 тыс. евро на одного клиента в день.
С этого дня путешественники могут брать с собой за границу 3 тыс. евро вместо прежних 2,3 тыс. евро. Обычным банковским клиентам теперь можно переводить за границу до 4 тыс. евро каждые два месяца.
Министерство финансов Греции заявило, что эти меры являются «еще одним шагом на пути полного ослабления контроля за движением капитала».
По мнению экспертов, такие серьезные послабления будут своего рода проверкой, насколько уверенность в банковском секторе восстанавливается, в преддверии завершения третьей программы финансовой помощи от кредиторов в августе.
Греция впервые ввела контроль за капиталом летом 2015 года, чтобы ограничить отток капитала из банков на пике долгового кризиса в стране.
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