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Фондовый рынок России открылся ростом
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Фондовый рынок России открылся ростом 

Газета.Ru 7 июня 2018
Фото: depositphotos.com
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2278 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,9%, до 1153 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на субботу, вырос на 72,3 коп., до 73,79 руб., курс доллара увеличился на 85,55 коп., до 62,66 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 79,59 коп., составив 67,67 руб.
Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до $76,85 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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