Фондовый рынок России открылся ростом

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2278 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,9%, до 1153 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на субботу, вырос на 72,3 коп., до 73,79 руб., курс доллара увеличился на 85,55 коп., до 62,66 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 79,59 коп., составив 67,67 руб.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до $76,85 за баррель.

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