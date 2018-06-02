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Египетский картофель возвращается в Россию
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Египет с 6 июня возобновит поставки картофеля в Россию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Египет сможет с 6 июня поставлять в Россию картофель из восьми регионов, которые находились под запретом из-за бурой гнили, цитирует официальное египетское информагентство МЕНА слова министра промышленности и торговли Египта Тарека Кабиля.
"Российские власти согласились снять запрет на импорт египетского картофеля из восьми регионов, импорт из этих районов разрешен с 6 июня", — сказал Кабиль.
Он пояснил, что такое решение стало возможным после переговоров соответствующих структур в ходе заседаний в Москве в конце мая российско-египетской межправкомиссии, а также после серии визитов и отправки в Россию результатов экспертизы египетской сельхозпродукции, подтвердивших ее соответствие международным стандартам.
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