Турция начнет выпуск собственных автомобилей 

Турецкие машины могут появиться уже в 2020 году. Их будет производить компания Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret, которая и распространила в СМИ данное сообщение.
Инициатива наладить в стране собственное автомобильное производство принадлежит президенту Турции Тайипу Эрдогану. Именно он в ноябре 2017 выдвинул эту идею и под писал документы об образовании компании при сотрудничестве с Министерством науки, промышленности и технологий, несколькими турецкими компаниями и Союзом торговых палат и товарных бирж.