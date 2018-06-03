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Турция начнет выпуск собственных автомобилей
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Турция начнет выпуск собственных автомобилей 

За рулем Кубань 3 июня 2018
Фото: За рулем Кубань
Турецкие машины могут появиться уже в 2020 году. Их будет производить компания Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret, которая и распространила в СМИ данное сообщение.
Инициатива наладить в стране собственное автомобильное производство принадлежит президенту Турции Тайипу Эрдогану. Именно он в ноябре 2017 выдвинул эту идею и под писал документы об образовании компании при сотрудничестве с Министерством науки, промышленности и технологий, несколькими турецкими компаниями и Союзом торговых палат и товарных бирж.
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