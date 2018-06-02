Три страны решат судьбу нефти

FT: судьбу мировой нефтедобычи на саммите ОПЕК решат Москва, Эр-Рияд и Вашингтон

Пока ОПЕК и Россия готовятся к переговорам в Вене, на которых стороны собираются обсудить наращивание добычи нефти, над встречей нависла тень трёх мировых лидеров, пишет Financial Times.

Хотя отношения президента России Владимира Путина , наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента США Дональда Трампа тяжело назвать безоблачными, их голоса на этой встрече будут иметь самый значительный вес — пусть и косвенно. Это объясняется тем, что каждая из этих стран производит более 10 млн баррелей сырой нефти, что в сумме составляет более трети мировой добычи.

Однако каждое из этих государств преследует свои цели, которые плохо сочетаются с условиями соглашения между ОПЕК и объединением других крупных производителей нефти во главе с Россией о сокращении объёмов добычи нефти. Тот, кто одержит победу на этой встрече, скорее всего, определит характер движения цен на нефть в ближайшие месяцы.

Министру энергетики Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху — самой влиятельной фигуре ОПЕК — придётся пройти по лезвию бритвы, чтобы укрепить репутацию «мастера нефтедипломатии».

Фалих уже сыграл ключевую роль в подписании с Россией соглашения о снижении нефтедобычи, однако теперь ему предстоит закрепить цены на нефть на уровне $80 за баррель, чтобы обеспечить проведение дорогостоящих социальных и экономических реформ в Саудовской Аравии.

В то же время Фалиху необходимо усмирить вспыльчивого американского президента, который рассчитывает, что королевство не допустит резкого роста цен на нефть на фоне грядущих промежуточных выборов в Америке.

Хотя США и не участвовали в подписании соглашения, её сланцевая промышленность без всяких сомнений выиграла от роста цен на нефть. Тем не менее с выходом Вашингтона из иранской ядерной сделки саудовцы, которые поддержали это решение, задумаются о необходимости остановить рост цен на нефть, которые начнут увеличиваться после введения американских санкций против иранского нефтяного экспорта.

Однако, как отмечает Financial Times, интересы саудовцев, в частности, в области проведения внутренних реформ, никак нельзя будет обойти стороной. Это означает, что Фалих, по всей видимости, выступит за постепенное увеличение объёмов нефтедобычи, что зафиксирует цены на нефть и покажет, что Эр-Рияд по-прежнему прислушивается к мнению своих традиционных союзников и покупателей.

Что касается России, то она с куда большим энтузиазмом стремится к значительному увеличению производства нефти, даже несмотря на то, что высокие цены на нефть пошли ей на пользу. По словам Путина, благоприятной ценой за нефть будет $60 за баррель. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак , по всей видимости, попытается помочь российским компаниям, чтобы те смогли воспользоваться новыми производственными мощностями по добыче нефти, в которые они вложили серьёзные средства.

Кроме того, в Москве опасаются, что ОПЕК и Россия невольно поспособстовали росту добычи нефти в США. Пока что высокий спрос на чёрное золото нивелирует рост нефтедобычи в США, однако многие отлично помнят, как четыре года назад сланцевая добыча обрушила цены на нефть.

«Нефтяной альянс» Москвы и Эр-Рияда, который, по словам российского президента, носит исключительно деловой характер, также привел к усилению влияния России на Ближнем Востоке. Учитывая, что на данный момент Москва активно демонстрирует в регионе своё присутствие, она вряд ли с лёгкостью пойдёт на поводу у Саудовской Аравии.

По мнению газеты, самым вероятным исходом будет компромисс с саудовцами, который будет заключаться в торможении роста предложения на рынке.

Самым большим непредсказуемым фактором переговоров ОПЕК и России остаётся Дональд Трамп. В конце апреля в своём сообщении в Twitter он обвинил картель в «искусственном» ускорении роста цен, напоминает издание.

Если результаты переговоров ему не понравятся, то существует вероятность, что американский лидер прибегнет к Стратегическому нефтяному резерву США. Хотя эти запасы и должны служить подушкой безопасности страны в случае нарушения поставок, Трамп может мотивировать такой шаг падением нефтедобычи в охваченной кризисом Венесуэле и грядущими санкциями в отношении Ирана . К тому же он будет не первым американским президентом, который обратится к стратегическим резервам в год промежуточных выборов.

Члены ОПЕК Иран и Венесуэла, у которых отсутствует возможность повысить уровень нефтедобычи, по всей видимости, выступят против любых действий Саудовской Аравии, особенно если Эр-Рияд будет пытаться умиротворить США.