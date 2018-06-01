Смартфон Honor Play похвастается чем-то революционным

В этом месяце может состояться анонс нового смартфона Honor Play среднего класса по цене флагмана 2018 года. Его должны представить в Китае , и единственным его конкурентным преимуществом станет некая «пугающая» технология, как ее называют в тизерах.

Что это за новшество, и почему и кого оно должно испугать, пока неясно, но это совершенно точно не что-то из разряда аппаратных фишек — все по-настоящему новое сначала встраивается во флагманские модели и лишь затем добирается до середнячков. По мнению экспертов, новый Honor Play построят на пока еще топовом процессоре Kirin 970 и оснастят 6 Гб оперативной памяти вместе с вырезом в 6-дюймовом экране Full HD+ и стеклянным корпусом.