Смартфон Honor Play похвастается чем-то революционным 

В этом месяце может состояться анонс нового смартфона Honor Play среднего класса по цене флагмана 2018 года. Его должны представить в Китае, и единственным его конкурентным преимуществом станет некая «пугающая» технология, как ее называют в тизерах.
Что это за новшество, и почему и кого оно должно испугать, пока неясно, но это совершенно точно не что-то из разряда аппаратных фишек — все по-настоящему новое сначала встраивается во флагманские модели и лишь затем добирается до середнячков. По мнению экспертов, новый Honor Play построят на пока еще топовом процессоре Kirin 970 и оснастят 6 Гб оперативной памяти вместе с вырезом в 6-дюймовом экране Full HD+ и стеклянным корпусом.
Предположительно, под «пугающей» технологией подразумевается фирменная прошивка Kirin OS 1.0, которую Хуавей в спешном порядке слепила после ее изгнания из США и возможного прекращения отношений с Google, которое приведет к закрытию доступа к каталогу приложений Google Play. Kirin OS, как и Android, написана на Linux, но ее пока что не представили официально. Анонс нового Honor Play ожидается 6 июня этого года, а в продажу он поступит ближе к июлю по цене в районе 515 долларов США. Флагман Xiaomi Mi 8, напомним, стоит от 420 долларов.