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Акции Petrobras рухнули на 20% после решения главы компании уйти в отставку
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Акции Petrobras рухнули на 20% после решения главы компании уйти в отставку 

ТАСС 34 минуты назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /ТАСС/. Акции государственной нефтегазовой корпорации Бразилии Petrobras потеряли 20% своей стоимости после того, как глава компании Педру Паренти объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на данные торгов.
Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу по состоянию на 12:50 по местному времени (18:50 мск) упал на 1,1%. Курс доллара по отношению к реалу — национальной валюте Бразилии — вырос на 0,6% и достиг показателя в 3,76 реала за доллар.
Ранее стало известно, что Паренти подал прошение об отставке. Petrobras объявила о намерении обсудить кандидатуры на пост временного руководителя в течение дня.
В конце мая Petrobras объявила о повышении тарифов на дизельное топливо, что спровоцировало массовую забастовку дальнобойщиков. Эта акция привела к дефициту базовых товаров по всей территории страны. В среду забастовку начали нефтяники, которые также выразили свое несогласие с политикой ценообразования Petrobras и потребовали отставки Паренти. Однако суд признал их акцию незаконной и наложил штраф на ее организаторов.
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