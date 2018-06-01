Акции Petrobras рухнули на 20% после решения главы компании уйти в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 1 июня. / ТАСС /. Акции государственной нефтегазовой корпорации Бразилии Petrobras потеряли 20% своей стоимости после того, как глава компании Педру Паренти объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на данные торгов.

Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу по состоянию на 12:50 по местному времени (18:50 мск) упал на 1,1%. Курс доллара по отношению к реалу — национальной валюте Бразилии — вырос на 0,6% и достиг показателя в 3,76 реала за доллар.

Ранее стало известно, что Паренти подал прошение об отставке. Petrobras объявила о намерении обсудить кандидатуры на пост временного руководителя в течение дня.

В конце мая Petrobras объявила о повышении тарифов на дизельное топливо, что спровоцировало массовую забастовку дальнобойщиков. Эта акция привела к дефициту базовых товаров по всей территории страны. В среду забастовку начали нефтяники, которые также выразили свое несогласие с политикой ценообразования Petrobras и потребовали отставки Паренти. Однако суд признал их акцию незаконной и наложил штраф на ее организаторов.