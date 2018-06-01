Мадуро у разбитого корыта: сделка с Индией в Эль Петро не состоится

Индия отказалась от предложения со стороны Венесуэлы , в рамках которого была озвучена скидка в размере 30%, при работе через Эль Петро. В рамках запуска криптовалюты в Венесуэле, Николас Мадуро совершил попытку вывести ее на мировой уровень торговли. В качестве старта была выбрана сделка с Индией. Предметом договоренностей стала продажи нефти со скидкой в размере невероятных, для данного вопроса, 30%. Единственным выдвинутым условием для реализации столь щедрого предложения стало совершение операции в Эль Петро, от чего Индия отказалась. Несогласие с условиями Мадуро, несмотря на то, что подобная сделка является крайне привлекательной для Индии, обусловлено непринятием криптовалют со стороны ЦБ . Министр иностранных дел, Сушма Сварай, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы не имеем права проводить операции с криптовалютами по причине того, что данный финансовый инструмент попал под запрет резервного банка». Остается гадать, что же на это ответит президент Венесуэлы. Ранее мы разбирали криптовалюту Эль Петро и ее возможности. текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock