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Мадуро у разбитого корыта: сделка с Индией в Эль Петро не состоится
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Мадуро у разбитого корыта: сделка с Индией в Эль Петро не состоится 

BitCryptoNews 39 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Индия отказалась от предложения со стороны Венесуэлы, в рамках которого была озвучена скидка в размере 30%, при работе через Эль Петро.
В рамках запуска криптовалюты в Венесуэле, Николас Мадуро совершил попытку вывести ее на мировой уровень торговли. В качестве старта была выбрана сделка с Индией. Предметом договоренностей стала продажи нефти со скидкой в размере невероятных, для данного вопроса, 30%. Единственным выдвинутым условием для реализации столь щедрого предложения стало совершение операции в Эль Петро, от чего Индия отказалась.
Несогласие с условиями Мадуро, несмотря на то, что подобная сделка является крайне привлекательной для Индии, обусловлено непринятием криптовалют со стороны ЦБ. Министр иностранных дел, Сушма Сварай, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы не имеем права проводить операции с криптовалютами по причине того, что данный финансовый инструмент попал под запрет резервного банка». Остается гадать, что же на это ответит президент Венесуэлы.
Ранее мы разбирали криптовалюту Эль Петро и ее возможности.
текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock
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