Прокуратура начала проверку после разлива нефти на Сахалине

Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что утечка шести тонн нефти произошла в результате порыва нефтепровода ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». На месте ЧП сейчас проводится сбор и утилизация нефтепродуктов. Угрозы попадания нефти в водоемы нет.

"Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Ногликского района и Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры организована проверка по факту разлива нефти, произошедшего в Ногликском районе. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по ликвидации разлива нефтепродуктов, а также осуществления контрольных полномочий со стороны уполномоченных органов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Комментарием ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» РИА Новости пока не располагает.