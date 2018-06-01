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Прокуратура начала проверку после разлива нефти на Сахалине
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Прокуратура начала проверку после разлива нефти на Сахалине 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту разлива нефти в Ногликах на Сахалине, сообщил РИА Новости представитель областного ведомства.
Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что утечка шести тонн нефти произошла в результате порыва нефтепровода ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». На месте ЧП сейчас проводится сбор и утилизация нефтепродуктов. Угрозы попадания нефти в водоемы нет.
"Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Ногликского района и Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры организована проверка по факту разлива нефти, произошедшего в Ногликском районе. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по ликвидации разлива нефтепродуктов, а также осуществления контрольных полномочий со стороны уполномоченных органов", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Комментарием ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» РИА Новости пока не располагает.
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