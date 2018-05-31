Российский компьютерный рынок вырос более чем на четверть

В I квартале 2018 г. в Россию было поставлено 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) — на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета IDC. Рынок ноутбуков вырос на 44,9% до 863 000 устройств. Поставки десктопов сократились на 0,7% до 372 000.

По поставкам ПК в России лидирует HP — более четверти рынка (27,6%). За ним следуют Lenovo (17,6%), Acer (12,6%), Asus (11,5%) и Dell (6,4%).

Российский компьютерный рынок возобновил рост в IV квартале 2016 г. — тогда поставки ПК выросли на 4,2% в годовом выражении. К двузначным темпам роста (18,3%) рынок вернулся квартал спустя. До этого поставки ПК в Россию стабильно падали несколько лет. Если на пике, в 2012 г., в Россию, по подсчетам IDC, было поставлено 14,07 ПК, то в 2016 г. — втрое меньше, 4,47 млн Рост компьютерного рынка объясняется ожидаемым ростом доходов населения, которые сокращались несколько лет, приводятся в сообщении IDC слова менеджера программы исследований рынка мобильных устройств IDC в России Натальи Виноградовой

Также рост связан с отложенным спросом на ПК и переходом пользователей с Windows 7 на Windows 10.

Выводы IDC подтверждаются данными «Евросети» о продажах портативной электроники. Портативные компьютеры в первом квартале стали самой быстрорастущей категорией в этом сегменте, следует из отчета ритейлера. В I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. их продажи в штуках выросли на 15%. При том, что продажи смартфонов увеличились только на 3%, а к примеру, планшетов и цифровых фотоаппаратов и вовсе сократились на 5% и 12%.

При отсутствии макроэкономических потрясений рынок ПК продолжит последовательно развиваться, прогнозирует IDC.

О росте продаж говорит и гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко . Спрос восстанавливается до естественного уровня после спада в 2014-2016 гг. : тогда потребители экономили на товарах длительного пользования, отмечает он. По словам Кравченко, сейчас в России идет обновление парка ПК, замедлившееся в предыдущие годы. Кроме того, есть категории ПК, которые растут быстрее рынка: это мощные ноутбуки для геймеров, для киберспорта, а также ультратонкие, более мобильные устройства, рассказывает Кравченко.

Эксперты и участники рынка связывают это с ожидаемым ростом доходов населения.