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Представлен LG V35 ThinQ: отсутствие выреза и высокая цена
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Представлен LG V35 ThinQ: отсутствие выреза и высокая цена 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Компания LG неожиданно для всех представила V35 ThinQ. Девайс стал решением для тех, кто считает монобровь не достоинством, а проблемой. LG V35 ThinQ оснастили 6-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR10, двойной 16-Мп камерой, 8-Мп фронтальной.
Процессор здесь Snapdragon 845, имеется 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с поддержкой microSD-карт. А «из коробки» аппарат работает на базе Android 8.0 Oreo.
Девайс получил цап QuadDAC, улучшение звука DTS:X, а также наушники Bang&Olufsen, идущие в комплекте. Кроме того, V35 имеет защиту военного стандарта MIL-STD 810G, защиту от влаги сертификации IP68, аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой беспроводной и быстрой зарядки.
Продажи смартфона стартуют 8 июня. Ну и теперь самое главное — цена. Стоимость LG V35 составила 900 долларов, при этом G7 ThinQ стоит порядка 750 долларов. Это очередной девайс от LG, который не будет популярным. Давайте будем честны: кому нужен смартфон за 900 долларов от LG, когда есть китайские аналоги на аналогичных процессорах, с более оптимизированной оболочкой и лучшей камерой за 400-600 долларов? Плюс ко всему непонятно, почему G7 дешевле V35, когда технически это почти идентичные устройства. Хочу заметить, что это лишь мнение автора статьи.
Мнением делитесь в Telegram-чате.
По материалам gsmarena
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