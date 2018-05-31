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Мадуро назвал Венесуэлу чемпионом по распределению богатств среди населения
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Мадуро назвал Венесуэлу чемпионом по распределению богатств среди населения 

РИА Новости 47 минут назад
МЕХИКО, 31 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал свою страну мировым чемпионом по распределению богатств для населения.
"Мы — мировые чемпионы в части распределения богатства и удовлетворения потребностей народа", — заявил Мадуро в прямом эфире государственного телевидения на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.
На встрече Мадуро наградил Диас-Канеля первой степенью Ордена Освободителей, высшей награды Венесуэлы.
К недавним выборам президента, на которых вновь победил Мадуро, Венесуэла подошла в плачевном с точки зрения экономики состоянии. Согласно недавнему докладу МВФ, экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в текущем году достигнет 13000%. Курс доллара на «черном» рынке страны в среду впервые перевалил за 1 миллион боливаров, достигнув отметки почти в 1,144 миллиона.
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