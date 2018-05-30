Провайдеры поспешили повысить цены из-за «закона Яровой»

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» . Закон вступит в силу 1 июля, но, по данным издания, провайдеры уже объявили повышение абонентской платы на услуги связи на 8-10%

Интернет-провайдеры повышают цены из-за «закона Яровой», передает «Коммерсантъ». Согласно этим данным, из-за расходов на исполнение закона ряд провайдеров уже объявили повышение абонентской платы на услуги связи на 8-10%.

Одни повысят цены — июня, другие — с июля, когда антитеррористический пакет вступит в силу. Но есть и те, кто решил подождать. Генеральный директор SMART Telecom Андрей Суходольский говорит, что в компании нашли свое решение проблемы:

— Мы работаем в конкурентной среде Санкт-Петербурга, и мы об этом пока не думаем. Если будем думать, то, может быть, к осени, к сентябрю.

— Закон вступает в силу 1 июля. Ваша компания успевает подготовиться?

— Да, мы уже приобрели часть оборудования для хранения, пытаемся его запускать. Пробный запуск как раз был в пятницу. Но я бы назвал это некой нашей самодеятельностью. Это обычные сервера для хранения, потому что как предложение, которое на сегодняшний день появилось на рынке, оно с неадекватно завышенными ценами. Поэтому мы делаем сами то, что можем, как понимаем требования этого закона. Я не вижу некой катастрофы для нашей компании в том, что мы потратимся на хранение информации и какого-то требования «закона Яровой». Это не катастрофично. Для маленьких компаний, наверное, это может быть и приговором. Еще я понимаю, что сотовики, которые пишут о десятках миллиардов, наверное, опираясь на собственную базу, которая составляет десятки миллионов, а то и сотни, наверное, миллионов в России, вполне, наверное, обоснованно об этом говорят.

Активнее всех против «закона Яровой» выступали операторы большой тройки. По оценкам «Мегафона» на оборудование компании необходимо 40 млрд рублей, «Вымпелкому» — 45 млрд, а МТС оценивала траты в 60 млрд Затраты операторов зависят от необходимого объема хранилища. Хранилище на 10 Гигабит стоит 37 млн рублей. По расчетам для того, чтобы компенсировать затраты на оборудование, провайдерам нужно повысить абонентскую плату в три раза, сказал Business FM бывший вице президент «Акадо» Михаил Силин

Вот какого мнения придерживается генеральный директор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков

— На сегодняшний момент средняя выручка с одного абонента в России за интернет составляет порядка 320 рублей. То есть, если мы берем 10%, то это 32 рубля. При этом надо не забывать, что стоимость как интернет-соединения, так и сотовой связи в России является одной из самых низких в мире. Поэтому действительно будут повышаться тарифные характеристики как интернет-провайдеров, так и сотовых операторов, но при существующем варианте, который снизился по времени хранения, я надеюсь, что тарифы повысятся не так стремительно, как это можно было бы ожидать при хранении информации в течение шести месяцев. В общем-то, я надеюсь, что если и приведет это к повышению тарифных характеристик, то в год как раз не более, чем на 10-15%.

— На ваш взгляд, все ли провайдеры справятся с требованием закона или все-таки какой-то передел рынка настанет?

— Закон, наверное, под силу большим игрокам. Мелкие игроки либо будут объединяться — либо в плане вообще полного объединения, какой-то консолидации, либо объединяться в плане хранения информации, чтобы это было в единых центрах обработки данных, и минимизируя тем самым инвестиции на исполнение данного закона.

Операторы связи с 1 июля должны будут хранить записи телефонных переговоров и SMS в течение полугода, а вообще весь интернет-трафик нужно будет хранить месяц.