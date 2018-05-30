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Премьер-министр Грузии приветствовал растущий интерес китайских компаний к сотрудничеству
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Премьер-министр Грузии приветствовал растущий интерес китайских компаний к сотрудничеству 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 30 мая /Синьхуа/ — Отношения между Грузией и КНР развиваются динамично, правительство приветствует растущий интерес китайских компаний к сотрудничеству. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во вторник в ходе встречи с делегацией крупной китайской компании CNCEC /China National Chemical Engineering Corporation/.
Он отметил, что КНР является одним из важнейших экономических партнеров Грузии и крупнейшим инвестором, с которым Грузию связывает соглашение о свободной торговле. В ходе встречи речь зашла о проекте тепловой электростанции мощностью 230 МВт в Гардабани /Восточная Грузия/, который совместно реализуется дочерней компанией CNCEC и Грузинской нефтегазовой корпорацией. Пуск ТЭС в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Стоимость проекта составляет 159 млн долларов.
Стороны также обсудили перспективы развития химической промышленности в Грузии, предполагающие привлечение инвестиций в несколько сотен миллионов долларов. —0—
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