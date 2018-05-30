Президент Венесуэлы задумался над оздоровлением обменной системы страны

"Венесуэле нужна здоровая обменная система, полезная стране, стоящая у нее на службе, с правилами игры, которые примут все экономические игроки, и которая по-настоящему стабилизирует динамику страны, которой нужно расти и производить", — приводит портал Noticias24 заявление Мадуро.

По словам президента, сейчас правительство собирает и анализирует предложения на этот счет от различных финансовых игроков.

К недавним выборам президента, на которых победил Мадуро, Венесуэла подошла в плачевном с точки зрения экономики состоянии. Согласно недавнему докладу МВФ , экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в текущем году достигнет 13000%. Сейчас курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы во вторник впервые вплотную приблизился к отметке в 1 миллион боливаров при том, что размер минимальной гарантированной зарплаты со всеми выплатами составляет 2,55 миллиона боливаров.

В Венесуэле с 2003 года действуют жесткие меры валютного контроля. В данный момент в Венесуэле имеются сразу несколько курсов боливара: помимо отмененного фиксированного курса DIPRO в 10 боливаров за доллар, остается меняющийся курс в DICOM (сейчас он составляет около 80,9 тысячи боливаров) и курс «черного рынка», который не признается властями.