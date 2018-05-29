Власти Венесуэлы готовятся к деноминации боливара 

Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Венесуэла предупредила предприятия о том, чтобы не замедлять операции во время запланированной властями деноминации, хотя критики считают, что монетарная реформа может привести к хаосу из-за скорости ее проведения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэльский президент Николас Мадуро в марте заявил, что валюта страны — боливар — будет деноминирована 4 июня, а центральный банк уже публиковал фотографии новых банкнот, украшенных венесуэльскими историческими фигурами. Но банки не получили новые купюры и не имели возможности настроить банкоматы для работы с ними, согласно двум источникам в финансовой индустрии. Критики из оппозиции говорят, что Мадуро рискует повторить хаос конца 2016 года, когда правительство вывело из обращения самую крупную купюру, из-за чего в стране появились длинные очереди в банкоматы, а затем прокатилась волна протестов и грабежей. Как писали «Вести. Экономика», президент Венесуэлы Николас Мадуро в марте объявил о деноминации боливара — национальной валюты страны. Планировалось, что новые купюры будут введены в оборот с 4 июня. Согласно заявлению Мадуро на местном телеканале он решил «убрать три нуля с нынешних денег». Президент также заявил, что венесуэльскую криптовалюту El Petro можно будет покупать за российские рубли, а также за юани и евро. Для использования виртуальной валюты будут созданы четыре специальные экономические зоны: остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, а также зоны Парагуана и Уренья. Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом, а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год. Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую якобы ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет. Венесуэла переживает глубокий экономический, политический и гуманитарный кризис. Правительство страны находится в долговых тисках, и до сих пор неясно, как оно будет совершать обязательные платежи в этом году. МВФ прогнозирует, что в 2018 г. инфляция в стране достигнет 13 000%, а ВВП рухнет на 15%.