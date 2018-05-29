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Белоруссия готова обсудить с Россией цены на газ
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Белоруссия готова возобновить переговоры с Россией по цене газа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Konstantin Chernichkin/Reuters
Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что страна готова возобновить переговоры с Россией по цене на российский газ. Об этом сообщает РИА "Новости".
"На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров", — сказал Семашко.
Он также отметил, что в апреле 2018 года Белоруссия и Россия подписали пакет из 7 документов по нефтегазовой тематике.
"Вопрос по газу мы решили наполовину", — подчеркнул Семашко.
В прошлом году премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что Белоруссия не ищет преференций и минимальной цены на российский газ, но хочет цену, сопоставимую с теми, которые у ее партнеров по ЕАЭС.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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