Белоруссия готова обсудить с Россией цены на газ

Белоруссия готова возобновить переговоры с Россией по цене газа

"На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров", — сказал Семашко.

Он также отметил, что в апреле 2018 года Белоруссия и Россия подписали пакет из 7 документов по нефтегазовой тематике.

"Вопрос по газу мы решили наполовину", — подчеркнул Семашко.