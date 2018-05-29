Bloomberg: ОПЕК и России лучше не дразнить сланцевого медведя

Есть один малоизвестный фактор, объясняющий стремление России Саудовской Аравии отказаться от сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК , которого они придерживались полтора года. Дело в том, что разброс цен на нефть марки Брент (Икуте) и Вест Техас интермедиат (West Texas Intermediate, WTI) достиг трехгодичного максимума.

Причина такого разброса довольно проста. Из-за бума сланцевой нефти внутри США отмечается ее перепроизводство. Цены на марку Брент за последние три месяца поднялись примерно на 14%. В то же время, рост цен на WTI составил всего 7,5%, а на марку Мидленд (Midland (это версия WTI, цены на которую устанавливаются в Пермском бассейне, а не в точке доставки в Кушинге, штат Оклахома)) цены снизились на 4,8%.

В последний раз, когда мы наблюдали такой ценовой разброс, за ним стояли веские юридические причины. США на протяжении 40 лет до 2015 года почти полностью запрещали экспорт нефти, а поэтому бурный рост добычи на сланцевых месторождениях сдерживался запретом и ограниченными мощностями американских НПЗ, которые перерабатывают нефть, превращая ее в статью экспорта.

Теперь ценовой разброс указывает на то, что предложение наталкивается на препятствие иного рода. Речь идет о недостаточной пропускной способности трубопроводов между Мидлендом и Кушингом, а также портовых мощностей для поставки американской нефти на изголодавшийся мировой рынок.

Проще всего план саудовцев и русских увеличить нефтедобычу можно объяснить тем, что они, по сути дела, сохраняют статус-кво. В период между 2016 годом и прошлым месяцем общий объем добычи ОПЕК снизился на 713 тысячей баррелей в день, и это произошло почти полностью за счет сокращения производства в Венесуэле едва ли не на треть (718 тысяч баррелей в день).

Но ситуация здесь может измениться. Ирану , который за тот же период добавил рынку 308 тысяч баррелей, грозят американские и международные санкции, из-за чего добыча там может резко сократиться. Отмена сокращения добычи на 487 тысяч баррелей в день Саудовской Аравией и Россией поможет заткнуть эту дыру в мировой нефтедобыче.

Но необходимо учитывать еще один фактор, связанный с тем, что происходит на равнинах Техаса и Оклахомы. Из-за сокращения добычи ОПЕК и Россия по сути отдали свою долю рынка месторождениям Северной Америки. Те 1,8 миллиона баррелей в день, что они убрали с рынка, были почти полностью компенсированы дополнительной добычей сланцевой нефти в США (1,53 миллиона баррелей в день), а также в Канаде (640 тысяч баррелей в день).

В данный момент узкие места в инфраструктуре мешают американской сланцевой нефти попадать на мировой рынок почти в той же степени, что и экспортный запрет до 2016 года. Но как пишет мой коллега Лайам Деннинг (Liam Denning), из-за усиливающегося ценового спреда между местами доставки операторы ищут прибыли в новых экспортных возможностях, начиная с трубопроводов и мощностей по переработке, и кончая более крупными танкерами в терминалах Луизианы.

Для устранения таких узких мест понадобятся годы, а пока, чтобы сократить этот соблазнительный ценовой разброс и уничтожить эти инвестиции в зародыше, неамериканский рынок должен выбросить на рынок дополнительную нефть, объемы которой были бы сопоставимы с тем, что дает Пермский бассейн.

Потенциал американского экспорта похож на медведя в зимней спячке, который может со временем создать существенную угрозу повышению цен на рынке. ОПЕК и России лучше не дразнить этого зверя.

Bloomberg, США