Google Pixel 3 XL на новых рендерах

Ранее мы опубликовали «живые» фото Google Pixel 3 и 3 XL. Многие до сих пор находятся в полном негодовании от увиденного. И не скроем, нам самим было немного жутко, однако сейчас, по мере появления любительских рендеров, удивление проходит, ведь на рендерах аппараты выглядят гораздо приятнее.

На этих рендерах Pixel 3 XL выглядит достойно. Да, вырез сверху все еще слишком большой, но стоит понимать, что компания использует фронтальные стереодинамики, для верхнего динамика необходим усилитель, который и занимает так много места.

Обычный Pixel 3, если основываться на более ранних рендерах, выглядит довольно привлекательно и, на мой взгляд, является оптимальным выбором в том случае, если его стоимость составит порядка 500 долларов. Однако, зная ценовую политику Google, рассчитывать на подобное не стоит. Скорее всего, стоимость Pixel 3 будет находиться на отметке в 750-800 долларов, тогда как за большой Pixel 3 XL будут просить порядка 1000 долларов.

Но не исключено, что Google придет в себя и вспомнит свою ценовую политику по отношению к Nexus 4 и Nexus 5. По слухам, Pixel 3 и 3 XL должны работать на процессоре Snapdragon 845 и получат 6 ГБ оперативной памяти, а производством дисплея для Pixel 3 XL якобы займется компания LG.

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