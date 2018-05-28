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В Грузии продается квартира за биткоины
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В Грузии продается квартира за биткоины 

Prian.ru 2 часа назад
По словам риэлторов, ответственных за сделку, стоимость в цифровой валюте захотели выставить владельцы жилья. В законодательстве Грузии не регулируется данный момент, но проводить расчеты между физическими лицами таким образом не запрещено, сообщает GeoMigrant.com.
Отметим, что приобретать жилье в биткоинах в данном случае выгоднее. Ведь сейчас курс цифровой валюты — $7 500. То есть покупатель получит «скидку» в $82 500 в сравнении с оплатой обычными деньгами.
Кстати, недавно были названы самые дорогие и дешевые районы грузинской столицы для покупки жилья.
Ознакомьтесь с нашими предложениями квартир в Тбилиси.
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