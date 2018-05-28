В Грузии продается квартира за биткоины

По словам риэлторов, ответственных за сделку, стоимость в цифровой валюте захотели выставить владельцы жилья. В законодательстве Грузии не регулируется данный момент, но проводить расчеты между физическими лицами таким образом не запрещено, сообщает GeoMigrant.com.

Отметим, что приобретать жилье в биткоинах в данном случае выгоднее. Ведь сейчас курс цифровой валюты — $7 500. То есть покупатель получит «скидку» в $82 500 в сравнении с оплатой обычными деньгами.

Кстати, недавно были названы самые дорогие и дешевые районы грузинской столицы для покупки жилья.