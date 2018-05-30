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Российский ритейлер рассекретил юбилейный процессор Intel
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У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

Российский ритейлер рассекретил юбилейный процессор Intel 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: MobileDevice.ru
В середине апреля появились первые слухи о подготовке компанией Intel юбилейного процессора Core i7-8086K 40th Anniversary. Теперь чип начал появляться в онлайн-магазинах, в том числе и у российского дистрибьютора Merlion.
Как нетрудно догадаться исходя из названия, Core i7-8086K выпускается компанией к 40 годовщине выхода Intel 8086, первого микропроцессора Intel с архитектурой x86. Он разрабатывался с весны 1976 года и был выпущен 8 июня 1978 года.
Процессор Intel Core i7-8086K 40th Anniversary уже был замечен в китайских, канадских и российских магазинах. Некоторые ритейлеры даже указывают цену — 470-480 долларов, это примерно на 70 долларов выше, чем у премиального i7-8700K.
Характеристики ожидаются следующие: 14-нм архитектура Coffee Lake-S с сокетом LGA 1151, 6 ядер с 12 потоками, 4 ГГц базовая частота, 5 ГГц в режиме Boost, 12 МБ кэша третьего уровня, интегрированная графика UHD630, TDP 95 Вт.
Официальный дебют Intel Core i7-8086K можно ожидать на выставке Computex 2018, которая пройдёт с 5 по 9 июня в Тайбэе.
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