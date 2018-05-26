Президент Азербайджана сообщил о скором открытии проекта «Южный газовый коридор»

"У нас нет выхода к открытому миру. Поэтому любой энергетический проект требует сотрудничества. Поэтому наша энергетическая дипломатия столь успешна, что подтверждают сегодня в мире. Мы заново составили энергетическую карту не только региона, но и Евразии. Через несколько дней состоится официальное открытие проекта «Южный газовый коридор». Это наше историческое достижение, наша историческая победа", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки «Шах-Дениза» и расширение Южнокавказского газопровода.