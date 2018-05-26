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Президент Азербайджана сообщил о скором открытии проекта «Южный газовый коридор»
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Президент Азербайджана сообщил о скором открытии проекта «Южный газовый коридор» 

Прайм 2 часа назад
БАКУ, 26 мая /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие дни состоится открытие проекта «Южный газовый коридор».
"У нас нет выхода к открытому миру. Поэтому любой энергетический проект требует сотрудничества. Поэтому наша энергетическая дипломатия столь успешна, что подтверждают сегодня в мире. Мы заново составили энергетическую карту не только региона, но и Евразии. Через несколько дней состоится официальное открытие проекта «Южный газовый коридор». Это наше историческое достижение, наша историческая победа", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.
По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки «Шах-Дениза» и расширение Южнокавказского газопровода.
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