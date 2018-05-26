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«Зенит» в начале следующей недели объявит имя нового тренера
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«Зенит» в начале следующей недели объявит имя нового тренера 

Soccer News 26 мая 2018
Фото: Soccer News
Ожидается, что «сине-бело-голубых» возглавит наставник «Уфы» Сергей Семак. Клуб выкупит его контракт за один миллион евро.
42-летний специалист будет назначен на пост главного тренера "Зенита" в понедельник или во вторник.
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