В 2017 г. в Китае было рассмотрено больше дел о нарушении законов об охране окружающей среды

Пекин, 26 мая / Синьхуа / — В прошлом году Китай рассмотрел большее число дел, связанных с нарушением законов об охране окружающей среды. Об этом сообщило Министерство экологии и окружающей среды КНР.

В 2017 г. власти рассмотрели 233 тыс. дел о загрязнении окружающей среды, что на 69 процентов больше, чем годом ранее.

В минувшем году общая сумма штрафов достигла 11,58 млрд юаней /1,81 млрд долларов США/, что значительно превышает сумму 2015 г., которая составила 4,25 млрд юаней.

По заявлению ведомства, в этом году оно намерено усиливать правоприменение в целях решения значительных проблем загрязнения воздуха, воды и почвы. -0-