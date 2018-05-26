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В 2017 г. в Китае было рассмотрено больше дел о нарушении законов об охране окружающей среды
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В 2017 г. в Китае было рассмотрено больше дел о нарушении законов об охране окружающей среды 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 26 мая /Синьхуа/ — В прошлом году Китай рассмотрел большее число дел, связанных с нарушением законов об охране окружающей среды. Об этом сообщило Министерство экологии и окружающей среды КНР.
В 2017 г. власти рассмотрели 233 тыс. дел о загрязнении окружающей среды, что на 69 процентов больше, чем годом ранее.
В минувшем году общая сумма штрафов достигла 11,58 млрд юаней /1,81 млрд долларов США/, что значительно превышает сумму 2015 г., которая составила 4,25 млрд юаней.
По заявлению ведомства, в этом году оно намерено усиливать правоприменение в целях решения значительных проблем загрязнения воздуха, воды и почвы. -0-
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