Американцев завалило дешевой свининой

Поголовье свиней в США весной 2018 года стало рекордным для этого времени года, потребительский рынок накрыло «лавиной» дешевой свинины, пишет Bloomberg

К 30 апреля запасы свиных ребрышек в США выросли на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного уровня за месяц. Оптовые цены на ребра к концу упали на 10 процентов год к году, оптовая стоимость свинины в целом стала самой низкой с 2009 года.

Bloomberg отмечает, что благодаря низким ценам свиные ребрышки на гриле, видимо, будут самым популярным у американцев блюдом в День поминовения, который отмечается в последнее воскресенье мая.

По словам директора по маркетингу Национального совета по свинине Бриттани Бейли, летом ребра и отбивные — фавориты в США, 40 процентов ребрышек и треть свиных отбивных продаются между Днем поминовения и Днем труда (первый понедельник сентября).