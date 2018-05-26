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Американцев завалило дешевой свининой
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Американцев завалило дешевой свининой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Toby Talbot / AP
Поголовье свиней в США весной 2018 года стало рекордным для этого времени года, потребительский рынок накрыло «лавиной» дешевой свинины, пишет Bloomberg.
К 30 апреля запасы свиных ребрышек в США выросли на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного уровня за месяц. Оптовые цены на ребра к концу упали на 10 процентов год к году, оптовая стоимость свинины в целом стала самой низкой с 2009 года.
Bloomberg отмечает, что благодаря низким ценам свиные ребрышки на гриле, видимо, будут самым популярным у американцев блюдом в День поминовения, который отмечается в последнее воскресенье мая.
По словам директора по маркетингу Национального совета по свинине Бриттани Бейли, летом ребра и отбивные — фавориты в США, 40 процентов ребрышек и треть свиных отбивных продаются между Днем поминовения и Днем труда (первый понедельник сентября).
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