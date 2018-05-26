Биткоин пошел по кругу

Стоимость биткоина чуть больше чем за полгода сделала полный круг и в ближайшее время останется на уровне 8-10 тысяч долларов, полагают опрошенные Cointelegraph аналитики.

В конце 2017 года — с ноября по декабрь — цена биткоина выросла с 8 тысяч долларов до 20 тысяч, к концу мая курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. По словам управляющего партнер фонда Full Tilt Capital Энтони Помплиано, скачок был необычным, сейчас биткоин возвращается в своей диапазон.

Помплиано отметил, что пока для рынка нет положительных новостей, которые привели бы к резкому росту стоимости биткоина.

При этом, как подчеркивает главный рыночный аналитик eToro Мати Гринспен, не стоит говорить о падении рынка криптовалют: «Общая рыночная капитализация всех цифровых активов выросла на 330 процентов по сравнению с прошлым годом. Это не так высоко, как во время пика, но это все еще мягко говоря беспрецедентный рост для любого класса активов».