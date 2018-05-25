Европу надувают туркменским газом 

Европейские компании будут вынуждены уйти из Ирана из-за американских санкций, заявила 24 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Китай. В то же время она допустила, что часть из них наоборот могут «более активно» начать сотрудничать с Тегераном.
«Германия остается приверженной иранскому соглашению. О нем мы вели переговоры на протяжении многих лет. Соглашение не идеально, но его альтернатива до сих пор не разработана», — цитирует слова канцлерин на своей странице в Twitter представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.
После снятия санкций в 2016 году Иран увеличил добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, в страну пришли европейские компании, однако из-за угрозы санкций США доля иранской нефти на мировом рынке может вновь заметно упасть. Сейчас, как отмечают СМИ, Вашингтон ждет проявления солидарности от своих европейских союзников для перезаключения сделки с Ираном.
Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану и объявил, что Белый дом готовит и применит «жесточайшие санкции в истории», если Тегеран не выполнит условия, верховный лидер Ирана аятолла Хомейни выдвинул условия Евросоюзу, чтобы сохранить ядерную сделку с Тегераном. Он обвинил США, что последние два года они «неоднократно нарушали» ядерную сделку при молчании европейцев, и попросил Европу «восполнить это молчание» и «противостоять (новым) санкциям США».
Главное требование ИРИ — обеспечение беспрепятственного сбыта иранской нефти в Европе, а также безопасность транзакций между европейскими и иранскими банками. Также Великобритания, Германия и Франция должны пообещать, что вопрос о баллистических ракетах и региональном влиянии не будет подниматься на переговорах, в противном случае Иран возобновит обогащение урана.
Среди европейских компаний нет единого мнения о реакции на действия США. Так, представители французской компании Total уже заявили о выходе с иранского рынка, при этом базирующая в Лондоне Pergas Consortium уже после выхода США из СВПД подписала с Национальной иранской южной нефтяной компанией (NISOC) соглашение на разработку нефтяного месторождения Карадж.
Как отмечает ИА «Фергана», в любом случае санкции США против Ирана не выгодны никому, кроме Туркмении.
«Как только Иран будет исключен из газовых дел, вырастет спрос на туркменский газ у близлежащих государств — Пакистана и Афганистана, а также у Индии», — отмечает издание, напоминая, что иранцев крайне раздражает туркменский проект ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия).
"Иран, по сути, газ никуда не экспортировал. Последний год иранцы экспортировали газ только в Турцию — около 6 млрд кубов, что не очень-то большие объемы. И несмотря на то, что Иран стоит на втором месте по объему добычи газа, производил он его не очень много. В основном все шло только на внутренней рынок. Долгие годы Иран сам закупал газ у Туркмении. У него слабо развитая газотранспортная система, не хватает газопроводов, чтобы с месторождений на юге страны доводить газ до севера и севера-востока. Только в 2017 году Ирану удалось построить свой газопровод и отказаться от закупки газа.
Ограничения по газу, которые будут в связи с санкциями США, уже работают — европейские компании уходят. Так, контрольный пакет акций по добыче был у французской компании Total, и под нажимом американских санкций она уходит из ИРИ. Хотя французы также планировали строительство завода по производству сжиженного природного газа, и это позволило бы Ирану выйти на мировой рынок. Теперь Total, по сути, продает все свои мощности Китаю. Также Иран будет снабжать газом Китай, и, возможно, КНР поможет со строительством завода СПГ — так же для собственного снабжения.
В общем, можно ожидать замену Европы на Китай. Американцам не нужны на газовом рынке ни Иран, ни Туркменистан, ни Россия. Им выгодно, чтобы как меньше стран экспортировали газ — это приведет к поднятию ценовой политики, и Америка сможет рентабельно поставлять свой сжиженный газ. Туркменский проект ТАПИ не особо раздражает иранцев — они понимают всю фантастичность проекта, в то же время под шумок предлагают Туркмении сделку: если с юга на север качать газ для своих, иранских, нужд затратно, давайте поставлять к нам на севере свой газ, а мы будет в ответ такие же объемы будем отдавать Пакистану, а, возможно, дальше в Индию. Но проблема туркменов в том, что они все еще не могут найти деньги на строительство трубы. Индия не хочет подписывать контракт на закупку газа до тех пор, пока Туркмения не дотянет трубу до ее территории. Иран прекрасно понимает: туркмены им не конкуренты, и они ничего не построят".