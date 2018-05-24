Когда доллар рухнет

Как долго продлится доминирование США и доллара

Дискуссионный клуб «Валдай» в рамках ПМЭФ-2018 провел сессию с резонансным названием: «Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия».

Организаторы клуба еще на стадии подготовки сессии жестко мотивировали выбор темы. По их мнению, уровень взаимоотношений между Россией и западными странами, между Востоком и Западом наиболее точно характеризуется фразой «холодная война». Сродни той, что существовала между СССР и Западом в 60-70-х годах прошлого века. Политико-экономические обстоятельства того времени, конечно, неповторимы.

«Но дух взаимного неприятия, отсутствие общих политических проектов и готовность поднимать ставки в противостоянии, которые наблюдаются сегодня, — суть «холодной войны», — говорится в заявление клуба.

При этом особенность нынешнего противостояния между странами отличается экономической взаимозависимостью всех стран друг от друга. Это результат глобализации. Не случайно потенциальные соперники так болезненно воспринимают проблему экономических санкций и ответных мер. Все чаще говорится об экономических войнах.

Америка первая, а остальные последние?

Модератор Джон Дефтериос , редактор по развивающимся рынкам телекомпании CNN, предложил участникам ответить на ряд вопросов: является ли новое противостояние между странами инструментом перестройки мировой экономики в соответствии с лозунгом «Америка прежде всего»? Как вести себя России в условиях фрагментации глобальной среды? Какие модели развития возможны после глобализации в её либеральном понимании?

Роджерс хотя и согласился с тем, что взаимоотношения между странами почти достигли дна, в том числе между ключевыми экономиками — США и Китая — тем не менее считает, что до форс-мажора не дойдет. Так как обе сверхдержавы тесно переплетены экономически.

«Именно по этой причине ни одна из них не прибегнет к резким шагам. А если США будут и дальше оказывать давление, то Китай прибегнет к импортозамещению и предполагаемые санкции США не достигнут эффекта. Разве что в краткосрочной перспективе», — считает Роджерс.

В пику президенту США Дональду Трампу участники дискуссии высказывали мнение о том, что Китай тоже может стать первым в мировой экономике. Более того, действия и заявления Трампа последнего времени подталкивают Россию активнее дружить с Китаем, а это, объективно говоря, приводит к ослаблению США. По мнению того же Роджерса, Америка и без того сдает позиции. Когда-то она была глобальным кредитором, а сейчас вступает заемщиком.

«США не так уже сильны, как прежде, и начавшиеся изменения не обязательно принесут выгоду США», — заключил Роджерс.

А санкции США в отношении ряда стран, в первую очередь против Ирана и России, — это, скорее, элемент недобросовестного подавления конкурентов, а не механизм создания «справедливого мироустройства».

Трамп, как лекарство против лени

Когда модератор спросил Силуанова не затруднят ли санкции Запада обслуживание корпоративного долга российскими компаниями, первый вице-премьер ответил, что правительство намерено помогать подсанкционным компаниям. Москва будет способствовать в открытии новых рынков сбыта, в том числе в Китае.

«Рынки сбыта, безусловно, перенастраиваются в другие части света, в том числе и в Китай. Безусловно, мы не будем сидеть сложа руки и будем содействовать в том, чтобы открывать новые рынки, в стимулировании сбыта продукции», — сказал Силуанов.

По его словам, давление западных санкций лишь ускорило проведение структурных реформ в России.

«Говорить, что санкции не влияют на экономику России было бы несправедливо. Такое влияние есть. Но, с другой стороны, санкции способствовали проведению реформ в России, в бюджетной политике. Санкции сподвигли нас быстрее проводить реформы и реагировать на складывающуюся ситуацию», — сказал Силуанов.

Он поддержал мнение участников Валдайского клуба о том, что в мировой экономике нарастают негативные тенденции.

«Санкции захватывают все больший периметр мировых экономик. Продолжение политики протекционизма, воздействие в целях приобретения преференций, мы считаем, что это тупиковый путь развития мировой экономики», — добавил первый вице-премьер.

Силуанов отметил, что для подсанкционных компаний создан специальный институт, который оказывает кредитную поддержку на рыночных условиях.

Сейчас создаются альтернативные институты, менее зависимые от политики — Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

«Во многом эти институты будут заявлять те проекты, которые реализовывались ЕБРР и Всемирном банком», — пообещал Силуанов.

Всем надоело доминирование США

Председатель совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий поддержал мысль о том, что сейчас происходит «перекалибровка» мирового устройства и многим странам недостает нового, более эффективного управления глобальными процессами. Такие институты, как G20, G7 и ВТО утрачивают свое влияние.

«Но вместо созидательных и добросовестных усилий мировых элит по преодолению невероятно серьезных вызовов современности, мы видим растущую нетерпимость и импульсивность, которые часто усугубляют и без того непростую ситуацию», — считает Быстрицкий.

Последний пример из этой серии — ядерная сделка с Ираном, и выход из нее США, что может привести к нежелательным последствиям для всего мира.

В своем выступлении экс-главный исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле говорил о том, что многим странам не нравится американское доминирование.

Эту мысль активно поддерживал и другой участник сессии — главный экономист и партнер Deloitte Сюй Ситао. Но он выразился в том духе, что пока еще китайская экономика не дотягивает по масштабу до американской, составляя порядка 70% от нее. Соответственно и доминирование США и доллара сохранится примерно до 2030 года.

С ним согласен и Роле. «Когда я руководил Лондонской биржой и у нас был клиринговый центр, мы видели, что расчеты в долларах США составляли 65% от всех операций биржи, а на евро приходилось порядка 25%.