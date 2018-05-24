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Fujifilm представила беззеркалку X-T100 начального уровня
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Fujifilm представила беззеркалку X-T100 начального уровня 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Fujifilm представила новую беззеркальную камеру со сменной оптикой начального уровня. Модель под названием Fujifilm X-T100 выполнена в ретро-дизайне и представляет собой одну из самых доступных беззеркалок с электронным видоискателем.
Fujifilm X-T100 оснащается 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором формата APS-C и совместима с объективами Fujinon для байонета X Mount. Она поддерживает серийную съёмку до 6 кадров в секунду. Видео можно снимать в разрешении 1080p на скорости 60 к/с, а 4K-ролики (3840 x 2160 пикселей) ограничены 15 к/с.
Предусмотрен OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и 3-дюймовый сенсорный экран поворачиваемый в трёх направлениях. Поддерживается беспроводной интерфейс Bluetooth для быстрой передачи снимков. Размеры составляют 121 x 83 x 47,4 мм при весе в 448 граммов.
Камера Fujifilm X-T100 поступит в продажу в июне по цене 600 долларов США без объектива в комплекте и 700 долларов с объективом Fujinon XC15-45mm. Рекомендованная розничная цена для России составляет 39 999 и 45 999 рублей, соотвественно.
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