Fujifilm представила беззеркалку X-T100 начального уровня

Компания Fujifilm представила новую беззеркальную камеру со сменной оптикой начального уровня. Модель под названием Fujifilm X-T100 выполнена в ретро-дизайне и представляет собой одну из самых доступных беззеркалок с электронным видоискателем.

Fujifilm X-T100 оснащается 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором формата APS-C и совместима с объективами Fujinon для байонета X Mount. Она поддерживает серийную съёмку до 6 кадров в секунду. Видео можно снимать в разрешении 1080p на скорости 60 к/с, а 4K-ролики (3840 x 2160 пикселей) ограничены 15 к/с.

Предусмотрен OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и 3-дюймовый сенсорный экран поворачиваемый в трёх направлениях. Поддерживается беспроводной интерфейс Bluetooth для быстрой передачи снимков. Размеры составляют 121 x 83 x 47,4 мм при весе в 448 граммов.