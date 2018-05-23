«Нефть по 80 долларов никто не ожидал»

С ростом нефти растет и доходность экспорта, поэтому игроки больше ориентируются на внешние рынки, увеличивая поставки за рубеж и ограничивая предложение на внутреннем рынке. Если бы величина акцизов была меньше, то наблюдалась бы иная ситуация, но при их обсуждении никто не ожидал увидеть нефть по 80 долларов за баррель, отмечает младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев

Снижение акцизов на бензин и дизель

Правительство России рассчитывает на стабилизацию цен на топливо после снижения акцизов на бензин и дизель. Как заявил в интервью «России 24» вице-премьер Дмитрий Козак , принято решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующей ставки, а на бензин на 3 тысячи рублей от текущего размера акциза. Изменения должня произойти не позднее первого июля текущего года.

«Ситуация такова, что на оптовом рынке цены могут понизиться именно на озвученную величину, но для розничного рынка этот шаг никаких серьезных изменений не принесет. Принятие акцизов намечается с первого июля, но оно распространится на то топливо, которое будет произведено в июля, поэтому на рынок оно попадет не раньше августа. Доля акциза в литре бензина сократится до 6 рублей 30 копеек, а в дизельном топливе до 4 рублей 80 копеек, то есть уменьшится на 4-5%.

Данная мера поможет скорее стабилизировать ситуацию и заморозить цены на достигнутом уровне, но не привести к их снижению. В то же время в ближайшее время мы увидим дальнейшее увеличение цен, поскольку оптовый рынок не остановился, а цены на нефть удерживаются около 80 долларов за баррель», — отмечает эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Нефть по 80 долларов

Сам Козак также отмечает, что падения цен на топливо ждать не стоит. Некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года, но повышение цен после мер правительства будет не таким значительным. При этом снижение акцизов приведет к «выпадению» из бюджета примерно 100 млрд рублей, который вице-премьер пообещал компенсировать «из других источников».

«Решение правительства по акцизам действительно стало неожиданным, потому что любое снижение акцизов означает сокращение поступлений в бюджет. Видимо рост нефти на рынках позволяет нам компенсировать изъятие с внутренних рынков этих налогов в виде акцизов. Кроме того, в последнее время в СМИ тема повышения цен на топливо освещается довольно широко, и многие автолюбители недовольны сложившейся ситуации.

Шаги по стабилизации рынка выглядят своевременно, так как страдают в первую очередь региональные независимые операторы, а не вертикально интегрированные компании, которые могут получать дополнительную прибыль от экспорта нефтепродуктов. В целом с ростом нефти растет и доходность экспорта, поэтому игроки больше ориентируются на внешние рынки, увеличивая поставки за рубеж и ограничивая предложение на внутреннем рынке.