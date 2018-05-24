20 добротных зарядок для iPhone из России, с Amazon и AliExpress

20 добротных зарядок для iPhone из России , с Amazon и AliExpressЗарядок для смартфона, планшета и других гаджетов много не бывает. При этом адаптер из коробки заряжает айфоны очень долго. Рано или поздно придется приобретать блок питания стороннего производителя.

Собрали лучшие предложения с интересными и оригинальными фишками.

25 лучших кабелей Lightning из США , AliExpress и России

1. iClever BoostCube 24W Компактная зарядка на 2 USB-порта по 2.4А каждый. При одновременной подпитке двух гаджетов блок выдает честные 4.8A. Можно заряжать пару iPhone Plus или iPad.

Цена на Amazon: 10.99 долларов

2. Anker Elite Dual Port 24W Мощный блок питания от Anker с двумя портами выдает суммарно до 4.8А и поддерживает технологии PowerIQ и VoltageBoost. На корпусе расположен световой индикатор, доступно два варианта расцветки.

Цена на Amazon: 10.99 долларов

3. Anker 40W Зарядка для командировок и путешествий, от которой получится зарядить все свои гаджеты. Четыре порта суммарно выдают 8А. Начинка упакована в ударопрочный корпус.

Цена на Amazon: 20.59 долларов

4. Aonear iPhone Charger 12W Компактный адаптер, который можно всегда носить с собой. В комплекте два качественных Lightning-кабеля длиной 90 и 180 см.

Цена на Amazon: 14.59 долларов

5. Poweradd Wall Charger 24W Массивный блок питания оснащен четырьмя USB-портами и может выдавать до 2.4A на порт или 4.8A суммарно. Есть сменные насадки под разные типы розеток.

Цена на Amazon: 17.99 долларов

Важно: доставить товары с Amazon в Россию поможет сервис посредников. Товар примут в США и перевезут в Россию. Останется забрать посылку около дома.

6. Just Mobile AluPlug

Стильная небольшая зарядка для пары смартфонов. Приятный на ощупь корпус имеет встроенный световой индикатор.

Цена в re:Store: 2 980 руб.

7. Native Union Smart 2 Charger

Оригинальный блок питания суммарно выдает 3.1A, а на один порт до 2.4A. Будет красиво смотреться в любом интерьере.

Цена в re:Store: 3 790 руб.

8. Aukey PA-Y10 Комбинированный адаптер с портами USB и Type-C. Первый способен выдавать 2.1А при 5В, а второй 3А при 5/9/12/12В или 2.3А при 20В.

Цена в re:Store: 3 490 руб.

9. Belkin USB Home Charger

Зарядка Belkin специально для iPhone или iPad. Имеет встроенный кабель и позволяет не переживать по поводу Lightning для зарядки.

Цена в re:Store: 3 480 руб.

10. Moonfish Travel Charger

Двухпортовая зарядка для смартфонов и планшетов. В комплекте качественный Lightning-кабель.

Цена в re:Store: 3 490 руб.

20 лучших наушников из России, с AliExpress и Amazon

11. Ugreen 34W Блок питания с двумя обычными USB на 1А, одним портом на 2.4А и одним USB с поддержкой Quick Charge 3.0.

Цена на AliExpress: от 1 147 руб.

12. Зарядное устройство TOTU

Адаптер на 3 USB порта оснащен встроенным вольтметром и амперметром для контроля процесса зарядки.

Цена на AliExpress: от 564 руб.

13. Блок питания НОСО

Компактная зарядка с тремя USB портами, один из которых поддерживает Quick Charge 3.0.

Цена на AliExpress: от 543 руб.

14. Блок питания BASEUS PD Зарядка имеет один USB порт для зарядки смартфонов и один Type-C для подпитки ноутбуков и планшетов.

Цена на AliExpress: 680 руб.

15. Адаптер Rock Dual

Пара зарядных портов, один выдает до 2.4А, а второй поддерживает быструю зарядку.

Цена на AliExpress: 763 руб.

16. Зарядная станция Tessin

Станция имеет сразу 8 портов. Один Type-C для зарядки ноутбуков, один для быстрой зарядки Quick Charge 3.0, пара USB на 2.4А и четыре обычных USB на 1А.

Цена на AliExpress: 1 715 руб.

17. Зарядка Baseus

Стильная зарядка на 3 порта со сменными коннекторами под разные типы розеток.

Цена на AliExpress: 627 руб.

18. Зарядка/розетка Aukey

Адаптер имеет встроенную европейскую розетку, что позволяет подключить через него дополнительное устройство и при этом заряжать до четырех гаджетов по USB.

Цена на AliExpress: 1 114 руб.

19. Настольный зарядный модуль

Блок с приятной подсветкой и антискользящим покрытием оснащен шестью портами для зарядки.

Цена на AliExpress: 878 руб.

20. Зарядка-ночник Topk

Блок питания имеет съемный коннектор, четыре порта для зарядки и ночник с регулируемой яркостью свечения.

Цена на AliExpress: 752 руб.