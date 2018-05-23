Стала известна дата снижения акцизов на бензин

Правительство отказалось от введения дополнительного косвенного налога

Акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены до 1 июля 2018 года, сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак , передают «Известия» . На дизельное топливо налог уменьшится на 2000 рублей, а на бензин — на 3000 на тонну топлива.

С 2010 года акцизы выросли в 2.5 раза, при этом из расчета предыдущего состояния рынка планировалось повысить акцизы еще на 500 рублей.

Данные меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов.