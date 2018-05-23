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Стала известна дата снижения акцизов на бензин
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Стала известна дата снижения акцизов на бензин 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Правительство отказалось от введения дополнительного косвенного налога
Акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены до 1 июля 2018 года, сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают «Известия». На дизельное топливо налог уменьшится на 2000 рублей, а на бензин — на 3000 на тонну топлива.
С 2010 года акцизы выросли в 2.5 раза, при этом из расчета предыдущего состояния рынка планировалось повысить акцизы еще на 500 рублей.
Данные меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести в Правительство проекты федеральных законов, предусматривающих снижение акцизов на бензин и дизтопливо, до 28 мая.
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