Стала известна дата снижения акцизов на бензин 

Правительство отказалось от введения дополнительного косвенного налога
Акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены до 1 июля 2018 года, сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают «Известия». На дизельное топливо налог уменьшится на 2000 рублей, а на бензин — на 3000 на тонну топлива.
С 2010 года акцизы выросли в 2.5 раза, при этом из расчета предыдущего состояния рынка планировалось повысить акцизы еще на 500 рублей.
Данные меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести в Правительство проекты федеральных законов, предусматривающих снижение акцизов на бензин и дизтопливо, до 28 мая.