Стодолларовый безрамочник Meizu M6T представлен официально

Как и ожидалось, китайская компания Meizu представила сегодня официально свой новый доступный смартфон Meizu M6T. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой.

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.

Meizu M6T предлагается в чёрном, золотистом и красном цветовых вариантах по цене 124 доллара США за 3+32 ГБ, 155 долларов за 4+32 ГБ и 171 доллар за 4+64 ГБ. Продажи стартуют 1 июня 2018 года.